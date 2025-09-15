Hyperscale Data Goes All-In on Bitcoin and AI

Hyperscale Data announced a $100 million Bitcoin treasury strategy as it shifts into a pure AI data center and digital asset company. The plan is funded by selling its Montana data center and an equity program. Meanwhile, the company is expanding its Michigan campus from 30MW to 70MW, with the potential to scale up to 340MW. This dual approach highlights its commitment to digital assets and AI infrastructure growth.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.