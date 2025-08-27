I Built My Own Chat Instead of Relying on Jivo or LiveChat: Here's How

2025/08/27
So, I recently had a project where I needed a chat feature. My first thought was whether to just integrate an existing tool like Jivo or LiveChat, but I didn’t want to depend on third-party products for something that could be built directly into my admin panel.

\ In this post, I’ll go through how I built it: the architecture, the contexts for sockets and state, and the UI components that tied it all together.

Why Admiral?

Admiral is designed to be extensible. With file-based routing, hooks, and flexible components, it doesn’t lock you in—it gives you space to implement custom features. That’s exactly what I needed for chat: not just CRUD, but real-time messaging that still fit seamlessly into the panel.

Chat Architecture

Here’s how I structured things:

Core components

  • ChatPage – the main chat page
  • ChatSidebar – conversation list with previews
  • ChatPanel – renders the selected chat
  • MessageFeed – the thread of messages
  • MessageInput – the input with file upload

\ Context providers

  • SocketContext – manages WebSocket connections
  • ChatContext – manages dialogs and message state

Main Chat Page

With Admiral’s routing, setting up a new page was straightforward.

// pages/chat/index.tsx  import ChatPage from '@/src/crud/chat' export default ChatPage

\ That was enough to make the page available at /chat.

\ The main implementation went into src/crud/chat/index.tsx:

// src/crud/chat/index.tsx  import React from 'react'  import { Card } from '@devfamily/admiral' import { usePermissions, usePermissionsRedirect } from '@devfamily/admiral' import { SocketProvider } from './contexts/SocketContext' import { ChatProvider } from './contexts/ChatContext' import ChatSidebar from './components/ChatSidebar' import ChatPanel from './components/ChatPanel' import styles from './Chat.module.css'  export default function ChatPage() {   const { permissions, loaded, isAdmin } = usePermissions()   const identityPermissions = permissions?.chat?.chat    usePermissionsRedirect({ identityPermissions, isAdmin, loaded })    return (     <SocketProvider>       <ChatProvider>         <Card className={styles.page}>           <PageTitle title="Corporate chat" />           <div className={styles.chat}>             <ChatSidebar />             <ChatPanel />           </div>         </Card>       </ChatProvider>     </SocketProvider>   ) }

Here, I wrapped the page in SocketProvider and ChatProvider, and used Admiral’s hooks for permissions and redirects.

Managing WebSocket Connections With SocketContext

For real-time chat, I chose Centrifuge. I wanted all connection logic in one place, so I created SocketContext:

// src/crud/chat/SocketContext.tsx  import React from 'react'  import { Centrifuge } from 'centrifuge' import { createContext, ReactNode, useContext, useEffect, useRef, useState } from 'react' import { useGetIdentity } from '@devfamily/admiral'  const SocketContext = createContext(null)  export const SocketProvider = ({ children }: { children: ReactNode }) => {     const { identity: user } = useGetIdentity()     const [lastMessage, setLastMessage] = useState(null)     const centrifugeRef = useRef(null)     const subscribedRef = useRef(false)      useEffect(() => {         if (!user?.ws_token) return          const WS_URL = import.meta.env.VITE_WS_URL         if (!WS_URL) {             console.error('❌ Missing VITE_WS_URL in env')             return         }          const centrifuge = new Centrifuge(WS_URL, {             token: user.ws_token, // Initializing the WebSocket connection with a token         })          centrifugeRef.current = centrifuge         centrifugeRef.current.connect()          // Subscribing to the chat channel         const sub = centrifugeRef.current.newSubscription(`admin_chat`)          sub.on('publication', function (ctx: any) {                setLastMessage(ctx.data);         }).subscribe()          // Cleaning up on component unmount         return () => {             subscribedRef.current = false             centrifuge.disconnect()         }     }, [user?.ws_token])      return (         <SocketContext.Provider value={{ lastMessage, centrifuge: centrifugeRef.current }}>             {children}         </SocketContext.Provider>     ) }  export const useSocket = () => {     const ctx = useContext(SocketContext)     if (!ctx) throw new Error('useSocket must be used within SocketProvider')     return ctx }

This context handled connection setup, subscription, and cleanup. Other parts of the app just used useSocket().

Managing Chat State With ChatContext

Next, I needed to fetch dialogs, load messages, send new ones, and react to WebSocket updates. For that, I created ChatContext:

// src/crud/chat/ChatContext.tsx  import React, { useRef } from "react";  import {   createContext,   useContext,   useEffect,   useState,   useRef,   useCallback, } from "react"; import { useSocket } from "./SocketContext"; import { useUrlState } from "@devfamily/admiral"; import api from "../api";  const ChatContext = createContext(null);  export const ChatProvider = ({ children }) => {   const { lastMessage } = useSocket();   const [dialogs, setDialogs] = useState([]);   const [messages, setMessages] = useState([]);   const [selectedDialog, setSelectedDialog] = useState(null);   const [urlState] = useUrlState();   const { client_id } = urlState;    const fetchDialogs = useCallback(async () => {     const res = await api.dialogs();     setDialogs(res.data || []);   }, []);    const fetchMessages = useCallback(async (id) => {     const res = await api.messages(id);     setMessages(res.data || []);   }, []);    useEffect(() => {     fetchMessages(client_id);   }, [fetchMessages, client_id]);    useEffect(() => {     fetchDialogs();   }, [fetchDialogs]);    useEffect(() => {     if (!lastMessage) return;      fetchDialogs();      setMessages((prev) => [...prev, lastMessage.data]);   }, [lastMessage]);    const sendMessage = useCallback(     async (value, onSuccess, onError) => {       try {         const res = await api.send(value);         if (res?.data) setMessages((prev) => [...prev, res.data]);         fetchDialogs();         onSuccess();       } catch (err) {         onError(err);       }     },     [messages]   );    // Within this context, you can extend the logic to:   // – Mark messages as read (api.read())   // – Group messages by date, and more.    return (     <ChatContext.Provider       value={{         dialogs,         messages: groupMessagesByDate(messages),         selectedDialog,         setSelectedDialog,         sendMessage,       }}     >       {children}     </ChatContext.Provider>   ); };  export const useChat = () => {   const ctx = useContext(ChatContext);   if (!ctx) throw new Error("useChat must be used within ChatProvider");   return ctx; };

This kept everything — fetching, storing, updating — in one place.

API Client Example

I added a small API client for requests:

// src/crud/chat/api.ts  import _ from '../../config/request' import { apiUrl } from '@/src/config/api'  const api = {     dialogs: () => _.get(`${apiUrl}/chat/dialogs`)(),     messages: (id) => _.get(`${apiUrl}/chat/messages/${id}`)(),     send: (data) => _.postFD(`${apiUrl}/chat/send`)({ data }),     read: (data) => _.post(`${apiUrl}/chat/read`)({ data }), }  export default api

UI Components: Sidebar + Panel + Input

Then I moved to the UI layer.

ChatSidebar

// src/crud/chat/components/ChatSidebar.tsx  import React from "react";  import styles from "./ChatSidebar.module.scss"; import ChatSidebarItem from "../ChatSidebarItem/ChatSidebarItem"; import { useChat } from "../../model/ChatContext";  function ChatSidebar({}) {   const { dialogs } = useChat();      if (!dialogs.length) {     return (       <div className={styles.empty}>         <span>No active активных dialogs</span>       </div>     );   }    return <div className={styles.list}>       {dialogs.map((item) => (         <ChatSidebarItem key={item.id} data={item} />       ))}     </div> }  export default ChatSidebar;

ChatSidebarItem

// src/crud/chat/components/ChatSidebarItem.tsx  import React from "react";  import { Badge } from '@devfamily/admiral' import dayjs from "dayjs"; import { BsCheck2, BsCheck2All } from "react-icons/bs"; import styles from "./ChatSidebarItem.module.scss";  function ChatSidebarItem({ data }) {   const { client_name, client_id, last_message, last_message_ } = data;    const [urlState, setUrlState] = useUrlState();   const { client_id } = urlState;    const { setSelectedDialog } = useChat();    const onSelectDialog = useCallback(() => {     setUrlState({ client_id: client.id });     setSelectedDialog(data);   }, [order.id]);    return (     <div       className={`${styles.item} ${isSelected ? styles.active : ""}`}       onClick={onSelectDialog}       role="button"     >       <div className={styles.avatar}>{client_name.charAt(0).toUpperCase()}</div>        <div className={styles.content}>         <div className={styles.header}>           <span className={styles.name}>{client_name}</span>           <span className={styles.time}>             {dayjs(last_message_).format("HH:mm")}             {message.is_read ? (               <BsCheck2All size="16px" />             ) : (               <BsCheck2 size="16px" />             )}           </span>         </div>         <span className={styles.preview}>{last_message.text}</span>         {unread_count > 0 && (             <Badge>{unread_count}</Badge>           )}       </div>     </div>   ); }  export default ChatSidebarItem;

ChatPanel

// src/crud/chat/components/ChatPanel.tsx  import React from "react";  import { Card } from '@devfamily/admiral'; import { useChat } from "../../contexts/ChatContext"; import MessageFeed from "../MessageFeed"; import MessageInput from "../MessageInput"; import styles from "./ChatPanel.module.scss";  function ChatPanel() {   const { selectedDialog } = useChat();    if (!selectedDialog) {     return (       <Card className={styles.emptyPanel}>         <div className={styles.emptyState}>           <h3>Choose the dialog</h3>           <p>Choose the dialog from the list to start conversation</p>         </div>       </Card>     );   }    return (     <div className={styles.panel}>       <MessageFeed />       <div className={styles.divider} />       <MessageInput />     </div>   ); }  export default ChatPanel;

MessageFeed

// src/crud/chat/components/MessageFeed.tsx  import React, { useRef, useEffect } from "react";  import { BsCheck2, BsCheck2All } from "react-icons/bs"; import { useChat } from "../../contexts/ChatContext"; import MessageItem from "../MessageItem"; import styles from "./MessageFeed.module.scss";  function MessageFeed() {   const { messages } = useChat();   const scrollRef = useRef(null);    useEffect(() => {     scrollRef.current?.scrollIntoView({ behavior: "auto" });   }, [messages]);    return (     <div ref={scrollRef} className={styles.feed}>       {messages.map((group) => (         <div key={group.date} className={styles.dateGroup}>           <div className={styles.dateDivider}>             <span>{group.date}</span>           </div>           {group.messages.map((msg) => (             <div className={styles.message}>               {msg.text && <p>{msg.text}</p>}               {msg.image && (                 <img                   src={msg.image}                   alt=""                   style={{ maxWidth: "200px", borderRadius: 4 }}                 />               )}               {msg.file && (                 <a href={msg.file} target="_blank" rel="noopener noreferrer">                   Скачать файл                 </a>               )}               <div style={{ fontSize: "0.8rem", opacity: 0.6 }}>                 {dayjs(msg.created_at).format("HH:mm")}                 {msg.is_read ? <BsCheck2All /> : <BsCheck2 />}               </div>             </div>           ))}         </div>       ))}     </div>   ); }  export default MessageFeed;

MessageInput

// src/crud/chat/components/MessageInput.tsx  import React from "react";  import {   ChangeEventHandler,   useCallback,   useEffect,   useRef,   useState, } from "react";  import { FiPaperclip } from "react-icons/fi"; import { RxPaperPlane } from "react-icons/rx"; import { Form, Button, useUrlState, Textarea } from "@devfamily/admiral";  import { useChat } from "../../model/ChatContext";  import styles from "./MessageInput.module.scss";  function MessageInput() {   const { sendMessage } = useChat();   const [urlState] = useUrlState();   const { client_id } = urlState;   const [values, setValues] = useState({});   const textRef = useRef < HTMLTextAreaElement > null;    useEffect(() => {     setValues({});     setErrors(null);   }, [client_id]);    const onSubmit = useCallback(     async (e?: React.FormEvent<HTMLFormElement>) => {       e?.preventDefault();       const textIsEmpty = !values.text?.trim()?.length;        sendMessage(         {           ...(values.image && { image: values.image }),           ...(!textIsEmpty && { text: values.text }),           client_id,         },         () => {           setValues({ text: "" });         },         (err: any) => {           if (err.errors) {             setErrors(err.errors);           }         }       );     },     [values, sendMessage, client_id]   );    const onUploadFile: ChangeEventHandler<HTMLInputElement> = useCallback(     (e) => {       const file = Array.from(e.target.files || [])[0];       setValues((prev: any) => ({ ...prev, image: file }));       e.target.value = "";     },     [values]   );    const onChange = useCallback((e) => {     setValues((prev) => ({ ...prev, text: e.target.value }));   }, []);    const onKeyDown = useCallback((e: React.KeyboardEvent<HTMLTextAreaElement>) => {     if ((e.code === "Enter" || e.code === "NumpadEnter") && !e.shiftKey) {       onSubmit();       e.preventDefault();     }   }, [onSubmit]);    return (     <form className={styles.form} onSubmit={onSubmit}>       <label className={styles.upload}>         <input           type="file"           onChange={onUploadFile}           className={styles.visuallyHidden}         />         <FiPaperclip size="24px" />       </label>       <Textarea         value={values.text ?? ""}         onChange={onChange}         rows={1}         onKeyDown={onKeyDown}         placeholder="Написать сообщение..."         ref={textRef}         className={styles.textarea}       />       <Button         view="secondary"         type="submit"         disabled={!values.image && !values.text?.trim().length}         className={styles.submitBtn}       >         <RxPaperPlane />       </Button>     </form>   ); }  export default MessageInput;

Styling

I styled it using Admiral’s CSS variables to keep everything consistent:

.chat {   border-radius: var(--radius-m);   border: 2px solid var(--color-bg-border);   background-color: var(--color-bg-default); }  .message {   padding: var(--space-m);   border-radius: var(--radius-s);   background-color: var(--color-bg-default); }

Adding Notifications

I also added notifications for new messages when the user wasn’t viewing that chat:

import { useNotifications } from '@devfamily/admiral'  const ChatContext = () => {   const { showNotification } = useNotifications()    useEffect(() => {     if (!lastMessage) return      if (selectedDialog?.client_id !== lastMessage.client_id) {       showNotification({         title: 'New message',         message: `${lastMessage.client_name}: ${lastMessage.text || 'Image'}`,         type: 'info',         duration: 5000       })     }   }, [lastMessage, selectedDialog, showNotification]) }

Conclusion

And just like that, instead of using third-party tools, I built it directly into my Admiral-based admin panel. Admiral’s routing, contexts, hooks, and design system made it possible to build a real-time chat that felt native to the panel.

\ The result was a fully custom chat: real-time messaging, dialogs, file uploads, and notifications—all integrated and under my control.

\ Check it out, and let me know what you think!

