In the past 24 hours, the total network contract liquidation was US$91.373 million, with both long and short positions exploding.

Par : PANews
2025/09/06 23:30
PANews reported on September 6th that Coinglass data showed that over the past 24 hours, the cryptocurrency market saw $91.373 million in liquidated contracts across the network, including $44.7798 million in long positions and $46.5932 million in short positions. The total amount of BTC liquidations was $8.7795 million, and the total amount of ETH liquidations was $19.6219 million.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
