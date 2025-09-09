Institutional staking marketplace Gyld Finance completes $1.5 million pre-seed funding round led by Lightshift

PANews reported on September 9 that according to Investing, the institutional pledge market Gyld Finance announced the completion of a US$1.5 million pre-seed round of financing, led by Lightshift.
Founded by Abbas Ali (former Head of Product at JPMorgan Kinexys) and Ruchir Gupta (former Head of Treasury and Options Trading at GSR), Gyld Finance is developing regulated financial market infrastructure to transform staking rewards into a tradable institutional asset class. Gyld has begun a pilot with Figment as its first staking provider and is now recruiting selected early adopters, including asset managers, trading firms, and digital asset vaults.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.