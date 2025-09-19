International Commercial Settlement Announces Purchase of Supercomputing Servers to Expand Cryptocurrency Business

PANews reported on September 19th that Keen Golden Limited, a joint venture of Hong Kong-listed International Commercial Clearing Holdings Limited (00147.HK), signed an agreement with Bitmain Technologies Georgia Limited and Tecnoenergia Capital Paraguay SA to purchase 1,863 HASH supercomputing servers for approximately US$10.87 million. The purchaser can choose to pay with cash or Bitcoin collateral. Delivery is expected by the end of September, and the servers will come with a one-year warranty.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.