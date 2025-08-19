Japans bouwbedrijf koopt Bitcoin en zet in op NFT huisontwerpen

2025/08/19
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Het Japanse bouwbedrijf Lib Work heeft aangekondigd 500 miljoen yen, omgerekend zo’n 3,3 miljoen dollar, te investeren in Bitcoin. Het bedrijf wil met deze stap zijn kaspositie beschermen tegen inflatie en risico’s van het aanhouden van uitsluitend contanten. De beslissing werd genomen tijdens een bestuursvergadering en markeert een verdere verschuiving van de onderneming richting blockchain technologie. Vertaalde tweet Lib Work. Bron: X Japans bedrijf gaat tussen september en december Bitcoin kopen De investering in Bitcoin wordt gespreid uitgevoerd tussen september en december. Volgens de huidige Bitcoin koers van ongeveer 115.000 dollar per munt kan Lib Work rond de 28 Bitcoin aankopen. Daarmee komt het bedrijf terecht in de wereldwijde lijst van ondernemingen met Bitcoin in de kasreserves, net boven het Franse BD Multimedia. Naast de aankoop van Bitcoin zet Lib Work ook stappen met NFT-toepassingen. Vorige maand lanceerde het een eerste digitaal certificaat voor een huisontwerp. Daarbij werd het model van een zogenoemde Lib Earth House opgeslagen als NFT. De NFT bevat informatie over het ontwerp, de geschiedenis en de eigenaar van de woning. Volgens het bedrijf zorgt dit voor bescherming van intellectueel eigendom en wordt het moeilijker om blauwdrukken te kopiëren zonder toestemming. Lib Work benadrukt dat 3D geprinte huizen sterk afhankelijk zijn van digitale ontwerpen en dat het veiligstellen van rechten en licenties essentieel is. De onderneming ziet NFT als een manier om eigendomsbewijzen en ontwerpbestanden vast te leggen op de blockchain. Daarmee wil het bedrijf ook nieuwe mogelijkheden creëren voor internationale markten, waaronder toepassingen in de metaverse. De bouwsector kampt de laatste jaren met hoge kosten en personeelstekorten. Door gebruik te maken van 3D printtechnieken en digitalisering verwacht Lib Work sneller en goedkoper huizen te kunnen bouwen. Het bedrijf ziet blockchain technologie als een middel om woningontwerpen wereldwijd te verhandelen en om merkwaarde internationaal uit te breiden. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Bitcoin beweegt rond de ATH en blijft voor veel beleggers een van de meest aantrekkelijke crypto’s, met relatief laag risico en een bewezen trackrecord. Recente uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell, die Bitcoin “digitaal goud” noemde, versterkten het vertrouwen. Tegelijkertijd zorgden macro-economische ontwikkelingen en een sterke altcoin rally voor extra beweging op… Continue reading Japans bouwbedrijf koopt Bitcoin en zet in op NFT huisontwerpen document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Andere bedrijven stappen in Bitcoin Lib Work is niet de eerste onderneming van buiten de cryptosector die Bitcoin toevoegt aan de kasreserves. De bekendste pionier is het Amerikaanse softwarebedrijf MicroStrategy, dat sinds 2020 miljarden dollars heeft geïnvesteerd in Bitcoin. Het bedrijf van Michael Saylor bezit inmiddels meer dan 600.000 Bitcoin en ziet het als een alternatief voor staatsobligaties en cash. Ook Tesla maakte in 2021 veel indruk met een aankoop van 1,5 miljard dollar aan Bitcoin. Het bedrijf van Elon Musk accepteerde korte tijd ook betalingen in Bitcoin voor auto’s, maar stopte daarmee vanwege zorgen over energieverbruik. Een deel van de Bitcoin reserves is later verkocht, maar Tesla houdt nog altijd een substantieel bedrag aan in digitale valuta. Daarnaast hebben ook kleinere bedrijven stappen gezet. Het Amerikaanse Square, inmiddels Block geheten, kocht in 2020 en 2021 meerdere keren Bitcoin. Het betaalbedrijf van Twitter-oprichter Jack Dorsey wil de munt integreren in zijn betaalnetwerk. Ook beursgenoteerde bedrijven in Canada en Frankrijk hebben de afgelopen jaren posities ingenomen, vaak als hedge tegen inflatie of als strategische investering. Met de stap van Lib Work wordt duidelijk dat steeds meer bedrijven buiten de traditionele financiële sector kijken naar Bitcoin. Waar eerst vooral techbedrijven vooropliepen, volgen nu ook ondernemingen in de industrie en de bouw. Zij zien in Bitcoin een mogelijke bescherming tegen inflatie en tegelijkertijd een manier om zich te profileren als innovatief. Of dit voorbeeld navolging krijgt in Japan, is nog onduidelijk. Toch laat de stap van Lib Work zien dat Bitcoin en blockchain technologie inmiddels steeds breder doordringen in sectoren die tot voor kort volledig los stonden van de cryptowereld.

Het bericht Japans bouwbedrijf koopt Bitcoin en zet in op NFT huisontwerpen is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

