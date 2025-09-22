Jimmy Song bekritiseert fiat mentaliteit Bitcoin Core bij OP_Return wijziging

i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. @media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De developers van Bitcoin Core besloten eerder dit jaar om in versie 30 van de software de limieten op OP-Return te verwijderen. Dit plan heeft zowel voorstanders als tegenstanders als bekend developer en auteur Jimmy Song hoort bij de laatste groep. Via een video op X legt hij duidelijk dit weekend uit waarom deze beslissing een uiting is van een “fiat-mentaliteit”. Wat houdt de keuze van Bitcoin Core precies in? En waarom is Song er zo op tegen? Bitcoin Core verwijdert OP_Return limieten Bitcoin Core is een populair programma voor mensen die zelf een Bitcoin-node willen draaien. Zij kunnen zo zelf transacties en blokken verifiëren. Bitcoin Core wordt vaak als referentie gebruikt voor hoe Bitcoin zou horen te werken, omdat deze software het meest gebruikt wordt op dit gebied. Nu hebben de developers dus besloten de OP_Return limieten te verwijderen. Met OP_Return kunnen kleine stukjes data vastgelegd worden (in plaats van enkel de informatie die nodig is voor het sturen van BTC van de ene naar de andere partij). Voorheen zat er een limiet van 80 bytes zodat de blockchain niet vol zou komen met niet-monetaire data, zoals afbeeldingen en niet relevante teksten. De developers gaven eerder dit jaar echter aan dat “spam moeilijk te definiëren is” en dat ze daarom geen onderscheid meer willen maken. De limieten werden daarom verwijderd. Onder de node-operators en developers heerst veel verdeeldheid over het besluit. Voorstanders wijzen bijvoorbeeld op de innovatie van de blockchain en de extra vrijheid die het te bieden heeft. Tegenstanders als Jimmy Song noemen het besluit echter een fundamentele fout. Het kan op de lange termijn zelfs een negatieve impact hebben op de Bitcoin koers. Bitcoin nieuws: Kritiek van Jimmy Song: “fiat-mentaliteit” Volgens Song negeren de developers met het besluit een belangrijke vraag, namelijk of het wel gewenst is dat de blockchain straks gebruikt kan worden voor meer dan enkel geldtransacties. De blockchain van Bitcoin zou volgens de auteur een robuust en puur monetair netwerk moeten zijn, en geen databank voor allerlei random informatie. #vlog 33 These Fiat Arguments Regarding OP_RETURN Need To Go pic.twitter.com/DCL4dhpkAG — Jimmy Song (송재준) (@jimmysong) September 20, 2025 Het feit dat Bitcoin Core developers het besluit namen omdat “spam moeilijk te definiëren is”, wijst volgens hem op een fiat-mentaliteit. Binnen fiat systemen worden harde keuzes namelijk vaak ook vermeden onder het mom van “onduidelijkheid”. Verder wijzen critici op de datastroom op de blockchain. Nu is het voor node-operators nog haalbaar om met standaardhardware te werken. De blockchain is op dit moment ongeveer 680 gigabyte. Als de datastroom echter fors groeit door het weghalen van limieten, dan kunnen straks mogelijk enkel nog grote partijen nodes draaien met de financiële middelen om geavanceerde apparatuur te kopen. Het risico is dan dat er centralisatie plaatsvindt. Bitcoin verwachting – De reactie van node operators en de BTC koers Het besluit heeft al voor een grote verschuiving gezorgd. Zo zijn er steeds meer node-runners die overstappen van Bitcoin Core naar Bitcoin Knots. Aan het begin van 2024 was Bitcoin Knots verantwoordelijk voor zo’n 1% van de markt en dat is nu gegroeid naar zo’n 20%. Dit signaleert dat veel operators niet blij zijn met versie 30 van Bitcoin Core. De blockchain werd ooit ontwikkeld met een belangrijk doel voor ogen: decentralisatie. Als het straks te duur wordt voor kleinere partijen om een node te draaien, dan komt deze kernwaarde flink in het geding. Daarom kan het ook een impact gaan hebben op de Bitcoin koers. Hoewel de Bitcoin koers vandaag onder druk staat en de Bitcoin Core ontwikkelingen op de lange termijn mogelijk voor meer druk zullen zorgen, zijn er ook factoren die een BTC rally op gang kunnen brengen. Denk bijvoorbeeld aan de bedrijven die BTC blijven inkopen om hun reserves aan te vullen, de successen met BTC ETF's en de verduidelijkingen in het cryptobeleid wereldwijd. Ook Layer-2 solutions kunnen een netwerk aantrekkelijker maken. Kijk bijvoorbeeld naar Ethereum (ETH) en Solana (ETH). Deze projecten hebben vele verschillende L2's die de netwerken schaalbaarder en aantrekkelijker maken.  