JPMorgan Chase believes stablecoins will experience exponential growth, and Ethereum fits this trend

PANews reported on August 16 that The Ether Machine published an article on the X platform stating that JPMorgan Chase believes that stablecoins will show exponential growth. Ethereum adapts to this trend and is also the most direct way to access stablecoins. This is because the Ethereum network, as L1 or through part of L2, hosts the majority of stablecoin assets.

