JPMorgan zet half miljard in op AI en Crypto-fonds Numerai

Par : Coinstats
2025/08/28 19:16
De Amerikaanse grootbank JPMorgan Chase heeft een investering van 500 miljoen dollar gedaan in het hedgefonds Numerai. Het fonds, opgericht door de Zuid Afrikaanse ondernemer Richard Craib en gesteund door belegger Paul Tudor Jones, die al jaren fan is van Bitcoin, maakt gebruik van kunstmatige intelligentie en crypto-beloningen om handelsstrategieën te ontwikkelen. Volgens berichtgeving van Bloomberg is de bank onder de indruk van het herstel van Numerai. In 2023 leed het fonds nog een fors verlies maar vorig jaar wist het een rendement van 25 procent te behalen. Daarmee trok het de aandacht van institutionele beleggers die eerder huiverig waren om in te stappen. AI en crypto gecombineerd Numerai is gevestigd in San Francisco en werkt met een uniek model. In plaats van dure teams van handelaren en data scientists aan te nemen organiseert het fonds online competities. Data scientists uit de hele wereld kunnen hun algoritmes indienen en inzetten op de uitkomst. Zij gebruiken daarvoor het eigen crypto token van het fonds, Numeraire of NMR. Wanneer een model goed presteert ontvangen deelnemers beloningen in de vorm van NMR tokens. Wanneer hun voorspellingen falen verliezen zij hun inzet. Het token fungeert zo als stimulans en als filter voor kwaliteit. Door deze aanpak heeft Numerai relatief lage loonkosten vergeleken met traditionele hedge funds die miljarden besteden aan salarissen voor toptalent. Succes trekt grote beleggers Oprichter Craib stelt dat de belangstelling pas echt loskwam na het herstel van vorig jaar. “Mensen willen pas investeren als er een track record is. En als je iets heel ongewoons doet, zoals wij, duurt het vaak nog langer voordat men enthousiast wordt,” aldus Craib. Met de steun van JPMorgan krijgt Numerai niet alleen toegang tot kapitaal maar ook tot een netwerk van institutionele beleggers. Voor de grootbank is het een manier om betrokken te raken bij de nieuwste technologische ontwikkelingen in de beleggingswereld. Stijging van de token De aankondiging van de investering had ook direct effect op de crypto markt. De waarde van het NMR token verdubbelde op één dag en noteert rond de 23 dollar. Daarmee komt de marktwaarde van het project uit op ongeveer 183 miljoen dollar. NMR staat op dit moment op plek 350 van de grootste crypto projecten. De stijging illustreert de nauwe verwevenheid tussen traditionele financiële instellingen en de crypto sector. Waar banken tot enkele jaren geleden nog afwachtend waren, lijken zij nu steeds vaker te kiezen voor samenwerking.   Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Bitcoin lijkt inmiddels vast boven de $100K te staan, en nu Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de… Continue reading JPMorgan zet half miljard in op AI en Crypto-fonds Numerai Nieuwe stap in financiële innovatie De aanpak van Numerai past in een bredere trend waarbij kunstmatige intelligentie steeds vaker wordt ingezet in financiële markten. Waar traditionele hedge funds vertrouwen op teams van analisten en handelaren, probeert Numerai het potentieel van een wereldwijde gemeenschap van data scientists te benutten. Het fonds stelt dat het met deze methode efficiënter en goedkoper kan opereren. Volgens Craib gaat het niet alleen om rendement maar ook om het doorbreken van de bestaande structuur in de financiële sector. “Als je alle talent in de wereld kunt samenbrengen en tegelijkertijd hoogwaardige data beschikbaar maakt, dan verander je de manier waarop de financiële wereld werkt,” zegt hij. Betekenis voor de sector De investering van JPMorgan wordt gezien als een signaal dat grote banken bereid zijn te experimenteren met nieuwe vormen van kapitaalbeheer. Het is ook een erkenning dat crypto tokens zoals Numeraire een rol kunnen spelen in serieuze financiële toepassingen. Voor Paul Tudor Jones, die al langer betrokken is bij het fonds, betekent de stap van JPMorgan een bevestiging dat zijn gok op Numerai de juiste richting uitgaat. Voor de bredere markt is het een teken dat kunstmatige intelligentie en crypto niet langer niche zijn maar een integraal onderdeel van de financiële wereld kunnen worden. Dit bedrijf zal geen directe impact hebben op de Bitcoin koers, maar indirect zorgt de betrokkenheid van grote namen weer voor een stukje reputatiewinst voor de cryptosector.

Het bericht JPMorgan zet half miljard in op AI en Crypto-fonds Numerai is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

