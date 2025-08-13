Judge rules Musk must respond to OpenAI lawsuit alleging years of harassment to help its own xAI

PANews reported on August 13th that a federal judge ruled that Musk must face OpenAI's accusations that his attacks on the startup in court and in the media constituted a "years-long harassment campaign." U.S. District Judge Yvonne on Tuesday rejected the world's richest man's request to dismiss allegations that he used legal action, social media posts, and media statements as a weapon to undermine OpenAI's success, all to gain an advantage for his own generative artificial intelligence startup, xAI. A trial in the lawsuit is scheduled for March next year in federal court in Oakland, California.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.