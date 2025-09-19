Justin Sun: SunPerp, the decentralized perpetual contract platform of the Tron ecosystem, is now online

PANews reported on September 19th that Justin Sun announced on the X platform the launch of SunPerp, a decentralized perpetual contract platform within the Tron ecosystem. Crypto influencer AB Kuai.Dong previously revealed that multiple sources confirmed that a team affiliated with Justin Sun had recently incubated an on-chain derivatives decentralized exchange (DEX). Sun's official X account had recently been following the platform, and upon inquiry, it was confirmed to be SunPerp, which will fully compete with Hyperliquid.
