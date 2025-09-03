Kaito AI: AI video protocol Everlyn will be launched on Capital Launchpad on September 4th

Par : PANews
2025/09/03 16:58
TokenFi
TOKEN$0.01243+0.97%
Sleepless AI
AI$0.1252-0.79%
Metarace
META$0.0000000386-68.66%
Nowchain
NOW$0.0075-4.70%
Kaito
KAITO$1.0416+1.32%

PANews reported on September 3rd that according to Kaito AI, the AI video protocol Everlyn will publicly raise funds on Capital Launchpad at 10:00 Beijing time on September 4th, with a target fundraising of US$2 million and a valuation of US$250 million FDV. The token will be 100% unlocked during the TGE.

Everlyn, developed by researchers from Meta, Google, and others, is the first Web3 AI video protocol and has raised $15 million in funding , with the latest round led by Mysten Labs.

Earlier news, Kaito announced that its Web3 crowdfunding platform Capital Launchpad is now online .

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

Trump slams Powell’s rate stance as BTC price flatlines

Trump slams Powell’s rate stance as BTC price flatlines

President Trump slams Fed Chair Jerome Powell for refusing to cut interest rates, leaving America’s monetary policy unchanged again. As a result, Bitcoin has seen minimal price movement ever since. In a recent post shared to Trump Media & Technology…
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.421+0.29%
Bitcoin
BTC$111,547.31+1.44%
Everscale
EVER$0.0098+3.70%
Partager
Crypto.news2025/06/19 17:27
Partager
Billionaire Ricardo Salinas: Bitcoin is expected to surpass gold's $16 trillion market value

Billionaire Ricardo Salinas: Bitcoin is expected to surpass gold's $16 trillion market value

PANews reported on June 19 that according to Cointelegraph, Mexican billionaire Ricardo Salinas said that Bitcoin is expected to surpass gold's market value of $16 trillion, an increase of 8
Juneo Supernet
JUNE$0.1555+101.42%
Partager
PANews2025/06/19 20:59
Partager
UAE legal firm starts accepting AED stablecoin payments

UAE legal firm starts accepting AED stablecoin payments

Users can now pay in AED stablecoin for Al Naimi Advocates services. UAE stablecoin payments is growing entering even the airline and real estate sector.
RealLink
REAL$0.06062+5.26%
ArchLoot
AL$0.0782+0.12%
Nowchain
NOW$0.00752-4.44%
Partager
Cryptopolitan2025/09/03 17:19
Partager

Actualités tendance

Plus

Trump slams Powell’s rate stance as BTC price flatlines

Billionaire Ricardo Salinas: Bitcoin is expected to surpass gold's $16 trillion market value

UAE legal firm starts accepting AED stablecoin payments

WLFI Faces Crucial Resistance: Can It Break $0.26 or Fall Further?

Big News? Alibaba’s Jack Ma Steps Into Crypto as Yunfeng Acquires 10,000 ETH