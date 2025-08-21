The post Kanye West Makes Crypto Debut with $YZY Token appeared first on Coinpedia Fintech News
Kanye West has officially stepped into the crypto space with the launch of his token, $YZY. The buzz around the release was instant, as the token’s market cap quickly shot past $3 billion within a short time. Fans and investors alike jumped in, driving massive excitement across online platforms. While questions remain about long-term growth, Kanye’s entry into crypto proves his star power can spark big market waves well beyond music and fashion.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.