Kaspa (KAS) Price Prediction For Today, September 1

Kaspa is kicking off September on the weaker side. At writing, KAS price is trading at $0.8283, down about 2.64% on the day. After pushing higher through late August, the momentum has cooled, and the price has slipped back into a key zone. The big thing traders are watching today is whether KAS can hold

