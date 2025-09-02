Kite secures $18 million in funding led by PayPal and General Catalyst

PANews reported on September 2nd that, according to Fortune , AI blockchain startup Kite announced the completion of an $ 18 million Series A funding round, led by PayPal Ventures and General Catalyst , with participation from 8VC and Samsung Next . Kite aims to build blockchain infrastructure to support communication between AI applications, bringing its total funding to $ 33 million. Kite plans to use blockchain to provide identity authentication and trust mechanisms for AI agents, promoting their application in scenarios such as automated online shopping.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.