Laos to Mine Bitcoin Using Surplus Hydropower

The Government of Laos plans to use its surplus hydropower to start Bitcoin mining, aiming to generate new income and manage the country’s rising debt. With excess electricity from numerous hydropower projects, Laos hopes to convert this resource into economic growth and financial stability. This strategy also encourages local investment in the digital asset sector, reflecting the country’s effort to turn natural advantages into long-term economic opportunities.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.