Liczba milionerów kryptowalutowych wzrosła o 40%. Rynek przekracza 3,3 biliona dolarów

Par : Bitcoinist
2025/09/25 02:46
Rozwój rynku kryptowalut widać również bo liczbie osób, których portfel kryptowalutowy przekroczył milion dolarów. Według najnowszego raportu Henley & Partners, liczba inwestorów posiadających majątek przekraczający milion dolarów w cyfrowych aktywach wzrosła o 40% w ciągu ostatniego roku.

Aktualnie na świecie jest już 241 700 milionerów, jeśli chodzi o waluty cyfrowe. Wzrost ten zbiegł się z historycznym momentem, gdyż w połowie 2025 roku kapitalizacja całego rynku kryptowalut przekroczyła 3,3 biliona dolarów.

Bitcoin wciąż liderem wzrostów

Największy udział w tworzeniu nowych fortun ma niezmiennie Bitcoin. Liczba posiadaczy portfeli BTC, których wartość przekracza milion dolarów, wzrosła aż o 70% rok do roku i wynosi dziś 145 100.

Jeszcze bardziej imponująco wygląda grupa tzw. Centymilionerów, czyli inwestorów posiadających ponad 100 milionów dolarów w Bitcoinie. Ich liczba wzrosła o 63%, osiągając poziom 254 osób. Co więcej, liczba miliarderów BTC podskoczyła do 17, notując tym samym wzrost o 55%.

Market Cap we wrześniu 2024 roku

Henley & Partners komentuje, że za tym trendem stoi rosnąca aktywność instytucji finansowych.

ETF-y napędzają kapitał

Ogromny wpływ na rozwój rynku mają amerykańskie fundusze ETF oparte na Bitcoinie i Ethereum. W 2025 roku wartość aktywów w spot Bitcoin ETF wzrosła z 37,3 mld dolarów do aż 60,6 mld dolarów. Jeszcze bardziej imponujący wynik odnotowały spot Ether ETF. Napływ środków potroił się do 13,4 mld dolarów.

Na rynku szczególnie aktywne są firmy doradcze i fundusze hedgingowe, które zwiększyły swoje zaangażowanie odpowiednio do 1,35 mld dolarów oraz 688 mln dolarów. Swoją obecność umacniają także fundusze private equity oraz brokerzy.

Adopcja rośnie wolniej niż bogactwo

Pomimo gwałtownego wzrostu liczby krypto milionerów, globalna adopcja użytkowników rośnie dużo wolniej. Według raportu liczba osób korzystających z kryptowalut zwiększyła się o 5%, osiągając 590 milionów. To pokazuje, że ogromne fortuny powstają głównie wśród wąskiej grupy inwestorów, którzy aktywnie korzystają z trendów rynkowych.

Phillipp Baumann, założyciel Z22 Technologies, komentuje:

Nowe centra kryptowalutowej migracji

Według indeksu adopcji Henley, największymi hubami przyciągającymi inwestorów pozostają Stany Zjednoczone, Singapur i Hongkong. W pierwszej piątce znalazły się także Szwajcaria oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Na mapie coraz śmielej zaznaczają się też mniejsze kraje, jak Salwador, Panama czy Urugwaj, które zachęcają korzystnymi regulacjami podatkowymi i przyjazną polityką wobec aktywów cyfrowych.

Kontrowersje wokół prognoz Bitcoina

Nie wszyscy eksperci podzielają hurraoptymizm związany z przyszłością Bitcoina. Mike Novogratz, CEO Galaxy Digital, przestrzega przed prognozami zakładającymi cenę BTC na poziomie miliona dolarów w 2026 roku.

Novogratz dodał również:

Jego zdaniem, choć BTC może stać się bezpieczną przystanią w czasach kryzysu walutowego, ewentualny boom cenowy kosztem stabilności społecznej i gospodarczej nie jest scenariuszem, którego powinniśmy sobie życzyć.

Gdzie szukać nowych okazji inwestycyjnych?

Wielu inwestorów zastanawia się obecnie, jakie altcoiny kupić? Poza dominującym Bitcoinem i Ethereum, coraz większe zainteresowanie budzą projekty rozwijające innowacyjne rozwiązania technologiczne. To właśnie w tej kategorii pojawia się Bitcoin Hyper, określany mianem pierwszego rozwiązania warstwy 2 dla sieci BTC.

Liczba milionerów kryptowalutowych wzrosła, Roadmapa projektu Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper – nowa era dla Bitcoina?

Bitcoin Hyper został stworzony, by rozwiązać największe bolączki Bitcoina. Nowy projekt jest lekarstwem między innymi na niską przepustowość, wysokie opłaty i brak wsparcia dla smart kontraktów.

Dzięki swojej architekturze działa równolegle do głównego łańcucha BTC, oferując szybkie transakcje. Umożliwia także obsługę zdecentralizowanych aplikacji i zakup najlepszych memecoinów.

Token $HYPER pełni kluczową rolę w ekosystemie. Wykorzystywany jest do opłat transakcyjnych, stakingu, zarządzania siecią i obsługi aplikacji DeFi.

Ogromne zainteresowanie inwestorów

Projekt już na etapie przedsprzedaży wzbudza ogromne emocje. Do tej pory udało się zebrać 18 026 344 dolarów. Cena jednego tokena wynosi aktualnie 0,012975 USD. To znaczący skok w porównaniu z początkowymi etapami, kiedy inwestorzy mogli nabywać $HYPER dużo taniej.

Eksperci wskazują, że tak dynamiczny start dowodzi zaufania rynku do projektu. Nie bez znaczenia jest fakt, że audyty przeprowadzone przez firmy SolidProof i Coinsult potwierdziły bezpieczeństwo kontraktów..

Bitcoin Hyper a przyszłość rynku

Wiele analiz wskazuje, że innowacyjne rozwiązania warstwowe mogą odegrać kluczową rolę w dalszej adopcji kryptowalut. Bitcoin Hyper, dzięki kompatybilności z Solana Virtual Machine i wsparciu dla interoperacyjności międzyłańcuchowej, staje się jednym z najbardziej perspektywicznych projektów 2025 roku.

Prognozy Bitcoin Hyper wskazują, że kryptowaluta ma potencjał na bardzo duży wzrost w najbliższych latach. Choć analitycy różnią się w ocenach, to kierunek całego projektu jest bardzo optymistyczny.

Rok 2025 zapisze się w historii rynku kryptowalut jako przełomowy. Liczba milionerów wzrosła o 40%, a kapitalizacja rynku osiągnęła rekordowe 3,3 biliona dolarów. Bitcoin pozostaje liderem, ale rosnąca popularność projektów takich jak Bitcoin Hyper pokazuje, że rynek szuka nowych kierunków rozwoju.

Dla inwestorów to czas ogromnych możliwości, ale i wyzwań. Kluczowe będzie nie tylko śledzenie kursu Bitcoina, ale też otwartość na innowacje, które mogą kształtować przyszłość całej branży blockchain.

