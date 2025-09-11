Linea airdrop data: 208 addresses received over one million tokens, with the highest address receiving approximately 137 million tokens.

PANews reported on September 11th that according to Dune data, the total amount of Linea airdrops in this round was approximately 9.36 billion tokens, with 749,663 eligible addresses. Of these, 208 addresses received over 1 million LINEA tokens, with the highest amount allocated to address 0x399c…6e97a, which received 137,403,894 tokens. The remaining addresses received: 2,347 addresses received between 100,000 and 1 million LINEA tokens, 27,442 addresses received between 50,000 and 100,000 tokens, 155,962 addresses received between 10,000 and 50,000 tokens, 107,844 addresses received between 5,000 and 10,000 tokens, 337,501 addresses received between 1,000 and 5,000 tokens, and 118,359 addresses received less than 1,000 tokens.

