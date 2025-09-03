Linea airdrop query page is now online

PANews reported on September 3rd that, according to community sources, the Layer 2 project Linea's airdrop query page is now online, allowing users to inquire about the airdrop. However, the official Linea airdrop has not yet officially released the news on its Twitter account or official website, and specific details are still awaiting further official announcement.

