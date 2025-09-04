Linea start Ignition rewards-programma voor liquiditeit

Coinstats
2025/09/04
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Het Ethereum Layer 2-netwerk Linea heeft een nieuwe stap gezet. Met de lancering van het Ignition programma wil Linea maar liefst $1 miljard aan Total Value Locked aantrekken. Het initiatief, dat op 2 september 2025 van start ging, verdeelt in totaal 1 miljard LINEA tokens en is bedoeld om de groei van DeFi toepassingen op het netwerk te versnellen. Wat is het Ignition-programma? Ignition is een door het Linea goedgekeurd beloningsprogramma dat is opgezet om actieve liquiditeit naar het netwerk te trekken. Het idee is om gebruikers en protocollen te belonen met LINEA tokens. Linea wilt zich positioneren als een van de meest kapitaal efficiënte Layer 2 oplossingen op Ethereum. Bekende protocollen zoals Aave en Etherex behoren tot de eerste deelnemers. Volgens Linea is het programma ontworpen om niet alleen kapitaal aan te trekken, maar ook om deelname te stimuleren. Het aansluiten bij de airdrop en tokenomics Het Ignition-programma volgt kort op de introductie van de eligibility checker voor de aankomende Linea airdrop. Tijdens deze airdrop wordt ruim 9,3 miljard LINEA verdeeld onder bijna 750.000 wallets die eerder deelnamen aan campagnes zoals Linea Voyage en Linea Surge. De tokenomics van LINEA spelen een belangrijke rol. Van het totale aanbod is 85% gereserveerd voor het ecosysteem, verdeeld over airdrops en een tienjarig Ecosystem Fund. Dit fonds wordt beheerd door het Linea Consortium.Teamleden en investeerders ontvangen geen directe allocatie, waardoor de focus volledig ligt op gebruikers en ontwikkelaars. Impact op Ethereum en DeFi De timing van Ignition is bijzonder, zeker gezien de recente prestaties van Ethereum. De koers van ETH is op moment van schrijven $4.475 en heeft in de afgelopen 30 dagen een stijging van 22,85% laten zien. Door juist nu een groot beloningsprogramma te lanceren, lift Linea mee op het positieve sentiment rondom Ethereum en de bredere DeFi-markt. Bron: CoinMarketCap Het succes van Linea zal afhangen van de mate waarin het gebruikers weet te holden na de incentives. In de DeFi-wereld is bekend dat liquiditeit vaak vluchtig is en snel verschuift naar platforms met de hoogste beloningen. Door een combinatie van airdrops en tokenomics lijkt Linea zich te positioneren voor duurzame groei. Linea ten opzichte van de concurrentie Met Ignition treedt Linea direct in de arena met andere Ethereum L2’s zoals Arbitrum, Optimism en zkSync, die allemaal concurreren om liquiditeit en ontwikkelaars. Het gebruik van zkEVM-technologie en de focus op deflatoire tokenomics geven Linea een uniek profiel. Waar veel netwerken afhankelijk zijn van korte termijn beloningen, probeert Linea de balans te vinden tussen directe incentives en een duurzame groei. De komende maanden zal duidelijk worden of het Ignition programma zijn doel van $1 miljard TVL weet te halen. Een ding is zeker, Linea begint hiermee de strijd om de toppositie onder Ethereum’s Layer 2-netwerken. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Linea start Ignition rewards-programma voor liquiditeit is geschreven door Timo Bruinsel en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

