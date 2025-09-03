Linea: The airdrop claim window is from September 10 to December 9, and all airdrop tokens are fully unlocked

Par : PANews
2025/09/03 17:18
Solayer
LAYER$0.5127-0.05%
VinuChain
VC$0.00356-10.77%
FUND
FUND$0.0195--%
Nowchain
NOW$0.00752-4.44%

PANews reported on September 3rd that the Layer 2 project Linea announced that its airdrop eligibility inquiry is now open , with the airdrop claim window running from September 10th to December 9th. 85% of LINEA's total supply will be allocated to the ecosystem, with 10% going to early users and developers and 75% going to the ecosystem fund. No team or VC allocations will be made, and all airdropped tokens will be fully unlocked.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

Trump slams Powell’s rate stance as BTC price flatlines

Trump slams Powell’s rate stance as BTC price flatlines

President Trump slams Fed Chair Jerome Powell for refusing to cut interest rates, leaving America’s monetary policy unchanged again. As a result, Bitcoin has seen minimal price movement ever since. In a recent post shared to Trump Media & Technology…
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.421+0.29%
Bitcoin
BTC$111,547.31+1.44%
Everscale
EVER$0.0098+3.70%
Partager
Crypto.news2025/06/19 17:27
Partager
Billionaire Ricardo Salinas: Bitcoin is expected to surpass gold's $16 trillion market value

Billionaire Ricardo Salinas: Bitcoin is expected to surpass gold's $16 trillion market value

PANews reported on June 19 that according to Cointelegraph, Mexican billionaire Ricardo Salinas said that Bitcoin is expected to surpass gold's market value of $16 trillion, an increase of 8
Juneo Supernet
JUNE$0.1555+101.42%
Partager
PANews2025/06/19 20:59
Partager
UAE legal firm starts accepting AED stablecoin payments

UAE legal firm starts accepting AED stablecoin payments

Users can now pay in AED stablecoin for Al Naimi Advocates services. UAE stablecoin payments is growing entering even the airline and real estate sector.
RealLink
REAL$0.06062+5.26%
ArchLoot
AL$0.0782+0.12%
Nowchain
NOW$0.00752-4.44%
Partager
Cryptopolitan2025/09/03 17:19
Partager

Actualités tendance

Plus

Trump slams Powell’s rate stance as BTC price flatlines

Billionaire Ricardo Salinas: Bitcoin is expected to surpass gold's $16 trillion market value

UAE legal firm starts accepting AED stablecoin payments

Kaito AI: AI video protocol Everlyn will be launched on Capital Launchpad on September 4th

WLFI Faces Crucial Resistance: Can It Break $0.26 or Fall Further?