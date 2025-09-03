Linea: The airdrop claim window is from September 10 to December 9, and all airdrop tokens are fully unlocked

PANews reported on September 3rd that the Layer 2 project Linea announced that its airdrop eligibility inquiry is now open , with the airdrop claim window running from September 10th to December 9th. 85% of LINEA's total supply will be allocated to the ecosystem, with 10% going to early users and developers and 75% going to the ecosystem fund. No team or VC allocations will be made, and all airdropped tokens will be fully unlocked.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.