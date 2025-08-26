Liquidaties van $300 miljoen zetten druk op de Ethereum koers

Ethereum noteert deze week een koers rond $4.400. Daarmee ligt de prijs onder het all-time high van $4.953, ondanks dat het handelsvolume sterk toenam. Dat groeide binnen 24 uur zelfs met meer dan 120%. Ook in de derivatenmarkt waren duidelijke verschuivingen zichtbaar, met forse liquidaties bij shortposities. Analisten zien hierin signalen dat ETH een leidende rol kan krijgen in de huidige markt. Kan de Ethereum koers hierdoor binnenkort verder stijgen? Ethereum koers blijft dicht bij topniveaus De Ethereum koers noteerde recent rond $4.400, na een koersdaling van bijna 6% in 24 uur. Op weekbasis staat de munt nog wel zo'n 5% hoger en over de afgelopen maand bedraagt de prijsstijging ongeveer 17%. Opvallend was de sterke toename van het handelsvolume. Dat groeide binnen een etmaal tot bijna $64 miljard, meer dan een verdubbeling ten opzichte van de dag ervoor. De marktkapitalisatie van Ethereum ligt inmiddels boven de $550 miljard. Er zijn momenteel ruim 120 miljoen ETH tokens in omloop. Deze cijfers benadrukken de schaal van de munt binnen de cryptomarkt. Cryptoanalisten merkten bovendien op dat de recente koersbeweging gepaard ging met een dalende dominantie van Bitcoin. Het kapitaal verschoof meer richting ETH en andere voorname altcoins. Deze verschuiving wordt vaak gezien als een signaal dat er een altseason op gang kan komen. #ETH Just Smashed a New All-Time High! Vitalik’s beast is showing unstoppable strength, exploring the Price Discovery$ETH is now the main force dragging BTC Dominance down as capital rotates into $ETH and Alts! This is only the beginning of the #Ethereum-led Altseason!… pic.twitter.com/snfhZWaQzS — Alex Clay (@cryptclay) August 24, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Bitcoin beweegt rond de ATH en blijft voor veel beleggers een van de meest aantrekkelijke crypto's, met relatief laag risico en een bewezen trackrecord. Recente uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell, die Bitcoin "digitaal goud" noemde, versterkten het vertrouwen. Tegelijkertijd zorgden macro-economische ontwikkelingen en een sterke altcoin rally voor extra beweging op… De ETH derivatenmarkt tonen een sterke groei Naast de spotmarkt liet ook de ETH derivatenmarkt een forse groei zien. Volgens CoinGlass steeg het handelsvolume in Ethereum futures met ruim 160% tot meer dan $210 miljard. Ook bij de opties nam de activiteit toe, met een groei van 220% tot bijna $3 miljard. De open interest, die de totale waarde van openstaande posities weergeeft, liep op tot ongeveer $20 miljard. Het grootste deel van deze posities stond aan de long kant, wat aangeeft dat veel traders op verdere prijsstijging rekenden. In dezelfde periode werden er ruim $300 miljoen aan posities geliquideerd. Het merendeel daarvan betrof shortposities. De bears die op een daling van de Ethereum koers speculeerden, kregen daardoor zware verliezen te verwerken. De ETH koers in vergelijking met eerdere bull runs Sommige cryptoanalisten vergelijken de huidige koersbeweging met de situatie in 2021. Ook toen bewoog de Ethereum koers langere tijd dicht bij een all-time high voordat er een nieuwe fase van prijsontwikkeling begon. Volgens marktvolger Lark Davis zou een vergelijkbare beweging dit jaar ook mogelijk zijn. Hij wees erop dat de liquidaties en de sterke toename in futures en opties vergelijkbaar zijn met eerdere ETH bullruns. In the 2021 bull run, $ETH hovered around its previous ATH for weeks before finally breaking through into price discovery. This cycle, ETH briefly hit a new ATH, but has pulled back since then. Will it repeat the same pattern and go into price discovery mode after a few weeks?… pic.twitter.com/98MAW0tx9U — Lark Davis (@TheCryptoLark) August 25, 2025 Alex Clay zei dat Ethereum momenteel een “onstuitbare kracht” toont. Hij benadrukte dat zodra een cryptomunt in een prijs ontdekkingsfase komt, de onzekerheid over weerstandsniveaus verdwijnt. Dit vergroot volgens hem de kans dat de ETH prijs zich zonder duidelijke bovengrens verder kan ontwikkelen. Vermindering van de Bitcoin dominantie Een belangrijk gevolg van de ETH prijsstijging is dat de dominantie van Bitcoin verder afnam. Waar BTC traditioneel het grootste deel van de markt in handen had, verplaatst het kapitaal zich nu meer naar Ethereum en andere altcoins. Dit duwt de relatieve positie van Bitcoin omlaag. Deze ontwikkeling kan volgens verschillende marktkenners de start vormen van een fase waarin Ethereum meer invloed uitoefent op de totale cryptomarkt. Daarbij spelen ook externe factoren mee, zoals de toegenomen instroom in Ethereum ETF’s en een groter aandeel institutionele investeerders dat zich op ETH richt in plaats van op BTC. Het bredere effect op altcoins en liquiditeit De verschuiving richting Ethereum had ook effect op de bredere cryptomarkt. Meerdere grote altcoins noteerden eveneens hogere volumes en koersstijgingen. Dit wijst erop dat een deel van het kapitaal dat Bitcoin verlaat nu over andere tokens wordt verspreid. Institutionele beleggers tonen daarbij steeds vaker interesse in Ethereum. De aanwezigheid van gereguleerde producten zoals ETH ETF's maakt het eenvoudiger voor grote partijen om posities op te bouwen. Dit vergroot de liquiditeit en kan de volatiliteit in bepaalde mate dempen. Vooruitblik op de komende periode voor ETH Ondanks de daling van de Ethereum koers in de afgelopen 24 uur laten de week- en maandcijfers nog een stijgende trend zien. De combinatie van een hoog handelsvolume, een oplopend open interest en forse liquidaties bij shortposities wijst op een sterke marktactiviteit. De dalende dominantie van Bitcoin laat zien dat kapitaal verschuift naar Ethereum en altcoins, mogelijk het begin van een bredere altseason. De vraag is of Ethereum de huidige niveaus weet vast te houden en de opwaartse trend kan doorzetten. 

