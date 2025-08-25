Listed company Mega Matrix announced the establishment of a stablecoin governance token treasury centered around the ENA token.

PANews reported on August 25 that according to PR Newswire, Mega Matrix Inc. (NYSE: MPU), a New York Stock Exchange-listed company, announced the establishment of a Treasury Reserve (DAT) strategy for stablecoin governance tokens, using ENA, the ecosystem governance token of Ethena, the issuer of the third-largest stablecoin USDe, as its core strategic reserve asset. This initiative aims to actively participate in the governance of the stablecoin ecosystem by strategically holding leading stablecoin governance tokens, in order to propel the company to the forefront of stablecoin innovation.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.