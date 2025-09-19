Listed company Mega Matrix increased its holdings of ENA by $3 million, bringing its total holdings to approximately $6 million.

PANews reported on September 19th that Mega Matrix Inc. ( MPU ) announced it has accumulated approximately $ 6 million in ENA tokens , with an additional $ 3 million invested in the past week, totaling 8.46 million ENA tokens at an average cost of $ 0.7165 per token. The company stated it will continue to increase its holdings weekly based on market conditions, furthering its stablecoin governance token ( DAT ) reserve strategy. Mega Matrix , headquartered in Singapore, also operates the short video platform FlexTV . PANews reported on September 19th that Mega Matrix Inc. ( MPU ) announced it has accumulated approximately $ 6 million in ENA tokens , with an additional $ 3 million invested in the past week, totaling 8.46 million ENA tokens at an average cost of $ 0.7165 per token. The company stated it will continue to increase its holdings weekly based on market conditions, furthering its stablecoin governance token ( DAT ) reserve strategy. Mega Matrix , headquartered in Singapore, also operates the short video platform FlexTV .