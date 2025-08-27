[LIVE] Crypto News Today, Aug. 27: Trump Media, Crypto.com Plan $6.4B CRO Treasury, KindlyMD Falls On $5B BTC Plan, Standard Chartered Says ETH Is Cheap

Live Crypto News: Stay Ahead With The Latest Updates
Cronos (CRO) soared 37% after Trump Media and Crypto.com announced a $6.4 billion CRO treasury firm, KindlyMD slumped 12% after revealing a $5 billion Bitcoin buying plan, and Standard Chartered said Ethereum and ETH treasury firms are still cheap. Follow more live updates below.
