[LIVE] Crypto News Today: Latest Updates for August 12, 2025 – Spot ETH ETFs See Record $1B Inflows, BlackRock Leads

Crypto market is flashing a bearish signal today as most sectors pulled back after recent gains. The AI sector led losses with a sharp 7.20% drop, driven by double-digit declines in Virtuals Protocol, ai16z, and Fartcoin. Bitcoin retreated over 2 % to $118,000 after briefly topping $122,000, while Ethereum fell 0.70%, slipping below $4,300. Other sectors, including DeFi and Meme, also saw notable declines, though select tokens like SOON and Pump.fun bucked the trend with double-digit gains.
But what else is happening in crypto news today? Follow our up-to-date live coverage below.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.