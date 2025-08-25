Crypto market is showing mixed signals today, with Bitcoin recovering from a flash crash to below $110,000 after a whale dumped 24,000 BTC worth over $2.7 billion. Ethereum is holding just above $4,700 after briefly crossing $4,900 to notch a new all-time high, while XRP continues to trade above $3. Overall, the crypto market cap has shed around 1% in the last 24 hours, with more than half a billion dollars in liquidations shaking leveraged traders.
But what else is happening in crypto news today? Follow our up-to-date live coverage below.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.