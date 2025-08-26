The crypto market is showing bearish signals today as the entire crypto market cap is down over 4%. Bitcoin slipped below the $110K mark, triggering nearly $940 million in liquidations, out of which $800 million are long positions. Ethereum is also losing momentum after weeks of outperformance. Market fragility is being amplified by heavy ETF outflows, collapsing transaction fees, and thin liquidity, even as sovereign and institutional players quietly accumulate exposure.
But what else is happening in crypto news today? Follow our up-to-date live coverage below.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.