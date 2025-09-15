[LIVE] Crypto News Today: Latest Updates for Sept. 15, 2025 – Bitcoin Stabilizes Around $116,000 While Altcoins See Mixed Action

Par : Coinstats
2025/09/15 12:40
Moonveil
MORE$0.09508-1.18%
SecondLive
LIVE$0.01883-2.43%
Follow up to the hour updates on what is happening in crypto today, September 15. Market movements, crypto news, and more!
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

Coinbase user data was stolen and blackmailed for $20 million. Social attacks have become the norm

Coinbase user data was stolen and blackmailed for $20 million. Social attacks have become the norm

Although Coinbase has taken a number of measures to respond, user attacks may have become the &quot;norm.&quot;
MAY
MAY$0.0453-5.58%
Partager
PANews2025/05/16 15:53
Partager
Native Markets Wins Hyperliquid's USDH Stablecoin Contract

Native Markets Wins Hyperliquid's USDH Stablecoin Contract

Platform secures ticker after validator vote, plans capped testing phase before full deployment
Partager
Blockhead2025/09/15 13:00
Partager
China’s economy lost momentum in August

China’s economy lost momentum in August

China’s economy lost momentum for another month in a row, with fresh data showing a deeper-than-expected slowdown and a sharp pullback in investment. The figures raise the odds that Beijing will add support to keep growth on course for its target, increasing the chance authorities will deploy extra steps to steady activity. The National Bureau […]
Partager
Cryptopolitan2025/09/15 13:30
Partager

Actualités tendance

Plus

Coinbase user data was stolen and blackmailed for $20 million. Social attacks have become the norm

Native Markets Wins Hyperliquid's USDH Stablecoin Contract

China’s economy lost momentum in August

Nemo Protocol Launches Debt Token Program to Provide Funds to $2.6 Million Vulnerability Victims

Interpreting the 6 current situations of Web3 AI track: Compared with AI Agent, institutions pay more attention to infrastructure