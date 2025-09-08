In the past 24 hours, we have observed the crypto market recovery. Many coins have moved into the green zone, as their prices have started to rise steadily. Worldcoin (WLFI) is 20% up; it is now trading at $1.26. Meanwhile, the gains of Dogecoin DOGE $0.23 24h volatility: 7.2% Market cap: $35.04 B Vol. 24h: $2.56 B are close to 7%. Let’s take a closer look at what is happening in the crypto world now.
next
The post Live: What News Shapes Crypto Market Sentiment on Sept. 8 appeared first on Coinspeaker.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.