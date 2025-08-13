LIXTE Biotechnology plans to invest 25% of its treasury in Bitcoin and other cryptocurrencies

PANews reported on August 13th that the board of directors of biopharmaceutical company LIXTE Biotechnology Holdings has approved a strategic capital allocation plan to invest up to 25% of the company's treasury in cryptocurrencies, including Bitcoin and other digital assets. The specific transaction size and timing will be determined based on market conditions and strategic considerations.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.