London Stock Exchange Group Launches Blockchain Platform for Fundraising

The London Stock Exchange Group (LSEG) has launched its new blockchain platform, Digital Markets Infrastructure (DMI), focusing initially on private funds. The platform aims to improve efficiency and transparency in capital raising. MembersCap used DMI to raise capital for its tokenized MCM Fund 1, with Archax acting as nominee. LSEG plans to expand the platform to other asset classes, offering a trusted and regulated environment for broader capital market access and trading.

