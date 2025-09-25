Machi Big Brother lost about $30 million on trading in six days

- Machi Big Brother began trading on the Hyperliquid exchange in May.
- In four months, the trader increased his profits to $42.6 million.
- Within six days, he lost about $30 million.
- He now has loss-making positions open on Ethereum and PUMP.
A trader under the pseudonym Machi Big Brother, who actively trades on the decentralized exchange Hyperliquid, for six days lost about $30 million. This was reported by analysts Lookonchain.
According to their data, Machi Big Brother started trading on Hyperliquid in May 2025 and increased his profits from zero to more than $42.6 million in four months. However, this figure dropped to $11.6 million in six days.
At the time of writing, the trader has two large positions open:
Trader positions. Data: HyperDash.
- Ethereum — long with 15x leverage. Current losses amount to more than $10 miliion;
- PUMP -—long with leverage of 5x. The losses are also about $10 miliion.
