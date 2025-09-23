PANews reported on September 23rd that, according to Onchain Lens, Machi (singer Huang Licheng) has suffered floating losses exceeding $20 million on his long positions in ETH (15x leverage), HYPE, and PUMP (5x leverage) during the market downturn. To avoid forced liquidation, Machi has partially closed these positions at a loss.PANews reported on September 23rd that, according to Onchain Lens, Machi (singer Huang Licheng) has suffered floating losses exceeding $20 million on his long positions in ETH (15x leverage), HYPE, and PUMP (5x leverage) during the market downturn. To avoid forced liquidation, Machi has partially closed these positions at a loss.

Machi bulls suffered losses exceeding $20 million and were forced to partially close their positions.

Par : PANews
2025/09/23 08:52
