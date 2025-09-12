Magic Eden to Collaborate with Spark to Launch SparkPad, a Bitcoin Token Issuance Platform

PANews reported on September 12th that Magic Eden on Bitcoin officially announced its upcoming launch on the SparkPad platform, offering users an optimal way to issue Bitcoin tokens. The platform will collaborate with Spark to further promote innovation and development within the Bitcoin ecosystem. Further details will be announced through the Magic Eden platform.

