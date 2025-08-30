Major Outflows Hit ETH and BTC Spot ETFs

On August 29, Ethereum spot ETFs experienced a significant net outflow of $165 million, with all nine ETFs seeing withdrawals. Bitcoin spot ETFs also faced a total net outflow of $127 million, marking their first outflow after four days of steady inflows. This sudden shift suggests investors are pulling back from these popular crypto ETFs, signaling cautious sentiment in the market after a strong period of buying activity.

