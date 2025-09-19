Maleisische vrouw verliest $ 135.000 aan crypto-scam

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Een Maleisische vrouw heeft een verlies van RM572.130 geleden nadat ze werd opgelicht door een syndicaat dat sinds augustus een niet bestaande cryptobeleggingszwendel had. Dit heeft een waarde van $ 135.677. Hoe is de vrouw precies opgelicht en hoe kan je zelf voorkomen dat je hier slachtoffer van wordt? Crypto scam: Maleisische vrouw verliest RM572.130 Een Maleisische vrouw verliest RM572.130 ($ 135.677) aan een niet-bestaande cryptobeleggingszwendel online. De hoofdcommissaris van politie in Taiping, ACP Mohamad Nasir Ismail, zei dat er een melding was ontvangen van het slachtoffer op 18 september 2025 om 16.19. Het zou gaan om een vrouw in de 40. Uit voorlopig onderzoek is gebleken dat het slachtoffer op 10 augustus via een Instagram bericht werd benaderd. Een man deed zich voor als een Chinese staatsburger genaamd “Yang Yuting”. Na wat berichten over Instagram heen en weer hebben ze uiteindelijk het gesprek voortgezet op Whatsapp. De politie zei hier het volgende over: De verdachte vertelde het slachtoffer dat hij investeerde in een bepaalde cryptocurrency (naam onbekend) die een hoog rendement van 20 procent beloofde. Nadat ze naar de uitleg van de verdachte had geluisterd, raakte het slachtoffer geïnteresseerd en stemde ermee in om deel te nemen,” De verdachte moest een link volgen Zoals we vaak zien bij dit soort scams moest de verdachte een link volgen die de boosdoener naar de verdachte toe stuurde. Hij stuurde instructies mee hoe het slachtoffer precies moest investeren. Het slachtoffer werd gevraagd een eerste investering van RM8.740 te doen. Op 22 augustus maakte ze dat bedrag online over naar een bedrijfsrekening en ontving een rendement van RM9.595. Het slachtoffer moest dus € 1.762,52 investeren en ontving daarna een rendement van € 1.934,94. Op het moment dat het slachtoffer zag dat de investeringen hun vruchten afwierpen, besloot zij haar inzet te verhogen. Tussen 26 augustus en 5 september 2025 heeft ze in totaal 12 online-overschrijvingen gedaan. Dit ging om een totaalbedrag van RM572.130 ($ 135.677). Op het moment dat ze geen extra geld kon inleggen, werd ze opgedragen een banklening af te sluiten. Toen ze uiteindelijk realiseerde dat ze opgelicht was heeft ze aangifte gedaan bij de politie. De vrouw is al haar geld kwijt Aan het einde van de rit is de vrouw al haar investeringen kwijt geraakt door deze crypto scam. De scammers zijn in dit geval erg sluw geweest door haar eerst een klein bedrag te betalen. Doordat de vrouw dacht dat ze hierdoor flink wat rendement kreeg, dacht ze dat het een daadwerkelijke investering was. Helaas voor de vrouw was niets minder waar. De latere investeringen werden namelijk weggesluisd, waardoor ze geen cent over hield. Ook het eerdere rendement wat ze daarvoor had ontvangen is weer terug in de oplichters hun zak gegaan. Hoe voorkom je dat je zelf slachtoffer wordt van een crypto scam? In geen enkel geval is het het slachtoffers schuld dat zij te maken hadden met een crypto scam. Het is wel goed om als investeerder en handelaar bewust om te gaan met de gevaren op de markt. Hoe voorkom je dat je zelf slachtoffer wordt van dit soort crypto scams? Hieronder staan enkele tips die je op kan volgen: Klik nooit op links die je niet kent en controleer altijd een URL voordat je ergens op klikt. Als iets te mooi lijkt om waard te zijn is dit vaak ook zo. Trap er niet in en blokkeer de persoon. Investeert nooit zomaar in iets zonder je daar voldoende over in te lezen. Wees je bewust van welke scams er zijn. Hou het nieuws in de gaten zodat je weet wat je tegen kunt komen. Maleisische vrouw verliest $ 135.000 aan crypto-scam

2025/09/19 22:31
