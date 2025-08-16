Manta Network lends 7.5 million MANTA tokens to Wintermute to provide liquidity

PANews reported on August 16th that Manta Network has reached a liquidity agreement with market maker Wintermute to loan 7.5 million MANTA tokens to support liquidity on cryptocurrency exchanges. These tokens will reportedly be integrated into Wintermute's trading system, providing stable market liquidity for MANTA. Unlike traditional token grants, this arrangement takes the form of a loan, and upon repayment, the tokens will ultimately return to the Manta Network ecosystem.

