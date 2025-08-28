أفضل اكتتابات الكريبتو: محللون يعتقدون أن أسعار عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI) وعملة سنورتر (Snorter-SNORT) وعملة سابد (SUBBD-SUBBD) تستعد للانطلاق بقوة

شهدت القيمة الإجمالية لقطاع الكريبتو ارتفاعاً بنسبة 85% مقارنةً بالعام الماضي كي تستقر حالياً عند 4.14 تريليون دولار، ورغم تراجعها بنسبة 2.4% في آخر 24 ساعة، بقيَ المزاج العام إيجابياً كثيراً وسط تحول المستثمرين مؤخراً إلى عملات جديدة تمر بمرحلة الاكتتاب بحثاً عن أعلى فرص النمو الممكنة، مع تجنب التقلبات السعرية الحادة.

فيما يلي، سنناقش 3 من أفضل العملات الجديدة التي تمر بمرحلة الاكتتاب، والتي تُوفر استخداماتٍ عملية متنوعة، وتتيح أعلى المكاسب الممكنة، وتلقى إشادةً من أبرز محللي الكريبتو.

عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI)

تُعَد عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) إحدى أبرز العملات الرقمية التي تمر بمرحلة الاكتتاب في عام 2025 نظراً لنجاح مشروعها خلاله بجمع أكثر من 731,000$ عقبَ بضعة أسابيع على انطلاقه، فعملته الواعدة -ذات شعار كلب دوج مفتول العضلات- نجحَت بالجمع بين ثقافة المزاح الفريدة والحماسة والهوس بآفاق دورة السوق الصاعدة الحالية، لتعكس شخصيةُ العملة هدف المشروع، وهو حشد مجتمع كبير من المتداولين المغامرين الباحثين عن فرص التداول عالية المخاطر.

لكنّ أوجه تميز العملة لا تقتصر على نهج طرافتها وحسب، وإنما تمتد لتشمل استضافة فريقها مسابقات تداول أسبوعية تُختتم بمكافأة المتداولين الأفضل أداءً، كما يعتزم فريقها إطلاق منصةٍ لتداول العقود الآجلة ومسابقات الألعاب، سعياً منه إلى إثراء التفاعل وتنويع فرص المكافآت المجتمعية.

فهذه العملة الواعدة لقيت إشادةً قوية من أفضل محللي قطاع الكريبتو، وفي مقدمتهم المحلل Jacob Crypto Bury الذي يُرجّح أن تصبح عملة الميم هذه بديلاً مُحتملاً لعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) نظراً لقيمتها السوقية الأقل نسبياً، وتوفيرها نقطة دخولٍ مبكر ملائمةٍ للغاية.

كما تشمل أوجه الاستفادة العملية من العملة ميزة الرهن، والتي تتيح لمالكي عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) رهنها والاستمتاع بكسب عائد سنوي مثير (APY) بنسبة 321% لتشجيع مالكيها على الاحتفاظ طويل الأجل بأرصدتها. فبفضل نجاحها بالجمع بين الفعاليات التنافسية، وعوائد الرهن المُجزية، والجهود التسويقية الحثيثة، يسعى فريقها إلى توفير إحدى أفضل عملات الميم الواعدة لهذا العام.

عملة سنورتر (Snorter-SNORT)

تُعتبر عملة سنورتر (Snorter) عملة ميم جديدةً توفر روبوت تداول مثيراً يتيح ميزات تداول ذكي متنوعة، ما مكن اكتتابها من جمع أكثر من 3 مليون دولار خلال بضعة أشهر.

ويُرجّح مُحلل العملات الرقمية أوستن هيلتون (Austin Hilton) -والذي يتابعه 355,000 مشتركٍ في قناته على اليوتيوب- قدرة هذا الروبوت على إثارة اهتمام متداولي عملات الميم، وبخاصةٍ تلك القائمة منها على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain). فمن بين أهم ميزات روبوت سنورتر (Snorter) رسومُ التداول المنخفضة جداً، ورغم تلقيه رسوم تداولٍ بنسبة 1.5%، فإن امتلاك كمٍّ محدد من عملة سنورتر (Snorter) يتيح خفض هذه الرسوم إلى 0.85% فقط، ما يُميزه عن أفضل روبوتات التداول العاملة على بلوكتشين سولانا -مثل Trojan وMaestro.

كما سيُوفر هذا الروبوت ميزة الاقتناص التلقائي للفرص الواعدة، ما سيتيح لمستخدميه شراء العملات الصاعدة فور توفر السيولة، إلى جانب ميزة إدارة الرسوم والتكاليف المُضمّنة. علاوةً على ذلك، سيُوفر الروبوت ميزة مبادلة العملات بأعلى معدلات السرعة والأمان بفضل بروتوكول الاستدعاء المخصص للإجراءات عن بعد (RPC) وبرمجيات نقل البيانات، مع توفير الحماية من روبوتات التداول الاستباقي (MEVs)، فضلاً عن ميزة رصد هجمات مصائد العسل (honeypot) وممارسات سحب البساط الاحتيالية، ما يوفر طبقة أمان إضافي من خلال مسح العقود الذكية لرصد العناوين المشبوهة، وعمليات الحظر، وعمليات الإصدار الخطرة قبل القيام بالشراء.

فوق هذا، يُمكن لمالكي عملته الواعدة سنورتر (Snorter-SNORT) رهن ممتلكاتهم منها وكسب عوائد رهن سنوية متغيرة تبلغ حالياً 142%، فضلاً عن ترجيح ازدياد القيمة السوقية لروبوتات تداول العملات الرقمية بمعدل نمو سنوي مُركب (CAGR) قدره 14% لتصبح 154 مليون دولار بحلول عام 2033؛ ويتأهب هذا المشروع للمساهمة بشكلٍ كبير في هذا القطاع متواصل النمو.

عملة سابد (SUBBD)

هناك اكتتاب مثير آخر يلقى اهتماماً كبيراً وهو اكتتاب عملة سابد (SUBBD)، نظراً لتجاوز حصيلته علامة المليون دولار منذ إطلاقه. فالمشروع يوفر منصة عاملة بالذكاء الاصطناعي (AI) لإنشاء المحتوى، بهدف ربط صنّاع المحتوى والجمهور بشكلٍ مباشر عبر أدوات الويب الثالث (Web3)، مع خفض الرسوم ومنح حوافز من عملة المشروع الأساسية.

فهذه المنصة تستهدف سوقاً قوامها 250 مليون مستخدم، ومع سعيها إلى إعادة تعريف كيفية إنشاء المحتوى الرقمي ومشاركته وكسب دخلٍ منه، توفر عملة سابد (SUBBD) لصانعي المحتوى مُساعدي ذكاء اصطناعي يُمكنهم إنجاز المهام بشكلٍ سلس، وإدارة التفاعلات، وإنشاء المحتوى المُخصص، ما يُسهم في خفض الأعباء الإدارية، ويُوفر المزيد من الوقت للابتكار.

وتتيح هذه العملة الواعدة للجمهور إمكانية الوصول إلى المحتوى، والاستمتاع بتجارب الذكاء الاصطناعي، وتسمح بوصولٍ حصري لمواد صانعي المحتوى المدفوعة، فضلاً عن توفير إمكانية الوصول إلى الميزات المهمة للمنصة، والقيام بعمليات الدفع، والاستمتاع بالخصومات، وإتاحة الوصول المبكر إلى الميزات الجديدة.

ونظراً إلى تمتعها باستخداماتٍ عمليةٍ متنوعة، يرى المحلل الشهير ClayBro قدرتها على منح أوائل مستثمريها مكاسب بنحو 100 ضعف، كما يُمكنهم رهن ممتلكاتهم منها والاستمتاع بكسب عوائد مستقرة تصل إلى 20% سنوياً، علماً أنه تم رهن نحو 10 مليون عملة على المنصة حتى الآن، في دلالةٍ على تمتعها بإمكانات نمو كبيرة نتيجة جمعها بين أدوات الذكاء الاصطناعي والاستخدامات العملية.

