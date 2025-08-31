Meinian Health: A wholly-owned subsidiary signed a digital asset business cooperation framework agreement with Guofu Quantum and Beijing North.

Par : PANews
2025/08/31 09:28
Allo
RWA$0.004845-2.51%
QUANTUM
QUANTUM$0.00392-0.68%

PANews reported on August 31 that according to Zhitong Finance, recently, Meinian Healthcare Industry Co., Ltd., a wholly-owned subsidiary of Meinian Healthcare Industry Holdings Co., Ltd., signed a "Digital Asset Business Cooperation Framework Agreement" with Guofu Quantum Innovation Co., Ltd. and Beijing North Information Technology Co., Ltd. The three parties will rely on their respective resource endowments to carry out all-round business exploration and cooperation in the field of digital asset RWA, explore new paradigms for releasing the value of equipment and data assets in the health and medical field, and assist in the upgrading and innovative development of the big health industry.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

Strategy's Bitcoin leverage game: Wall Street short-selling sniping, large institutions holding shares and betting

Strategy's Bitcoin leverage game: Wall Street short-selling sniping, large institutions holding shares and betting

As the price of Bitcoin returns to the high of $100,000 and the share price of MSTR continues to rise, the market's divergence on Strategy's valuation is accelerating. On the one hand, many large global institutions are quietly increasing their holdings of MSTR stocks, viewing it as an important financial tool for indirectly allocating Bitcoin; on the other hand, its highly volatile and deeply leveraged asset structure has also attracted the sniping of Wall Street shorts.
SQUID MEME
GAME$25.4905+3.35%
Partager
PANews2025/05/16 16:31
Partager
BullZilla at $0.00000575 Emerges as Top 100x Crypto Presale in 2025 With SPX6900 and Cat in a Dog’s World Surging

BullZilla at $0.00000575 Emerges as Top 100x Crypto Presale in 2025 With SPX6900 and Cat in a Dog’s World Surging

Cryptocurrency markets are no strangers to sudden surges in growth. Every cycle, new projects emerge that deliver exponential returns to early backers. In 2025, meme coins are once again leading the charge, blending culture, humor, and economics into financial assets with extraordinary potential. Among the top 100x crypto presales in 2025, three projects are making waves. BullZilla […]
Waves
WAVES$1.1465-0.29%
Simons Cat
CAT$0.000008031+6.80%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Partager
Coinstats2025/08/31 08:30
Partager
XRP Incentives Available to Vivopower Investors Through Crypto Partnership

XRP Incentives Available to Vivopower Investors Through Crypto Partnership

The post XRP Incentives Available to Vivopower Investors Through Crypto Partnership appeared on BitcoinEthereumNews.com. Vivopower is redefining shareholder value with a bold XRP rewards program, Ripple stake, and crypto partnerships, fusing Wall Street strategies with blockchain-driven innovation. Vivopower Rolls out XRP Shareholder Rewards Vivopower International Plc (Nasdaq: VVPR) announced on Aug. 28, 2025, that it is expanding its collaboration with cryptocurrency exchange Crypto.com by launching “a shareholder benefits program.” […] Source: https://news.bitcoin.com/xrp-incentives-available-to-vivopower-investors-through-crypto-partnership/
XRP
XRP$2.8515+1.92%
BRC20.COM
COM$0.018548-3.55%
Partager
BitcoinEthereumNews2025/08/31 09:32
Partager

Actualités tendance

Plus

Strategy's Bitcoin leverage game: Wall Street short-selling sniping, large institutions holding shares and betting

BullZilla at $0.00000575 Emerges as Top 100x Crypto Presale in 2025 With SPX6900 and Cat in a Dog’s World Surging

XRP Incentives Available to Vivopower Investors Through Crypto Partnership

Cynthia Lummis Urges Congress to Fast-Track GENIUS Act, Warns Crypto Leadership at Stake

Ripple unveils interactive demo for its payments platform