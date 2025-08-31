Meinian Health: A wholly-owned subsidiary signed a digital asset business cooperation framework agreement with Guofu Quantum and Beijing North.

PANews reported on August 31 that according to Zhitong Finance, recently, Meinian Healthcare Industry Co., Ltd., a wholly-owned subsidiary of Meinian Healthcare Industry Holdings Co., Ltd., signed a "Digital Asset Business Cooperation Framework Agreement" with Guofu Quantum Innovation Co., Ltd. and Beijing North Information Technology Co., Ltd. The three parties will rely on their respective resource endowments to carry out all-round business exploration and cooperation in the field of digital asset RWA, explore new paradigms for releasing the value of equipment and data assets in the health and medical field, and assist in the upgrading and innovative development of the big health industry.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.