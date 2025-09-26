Melanion Capital aims to raise $58.5 million for Bitcoin treasury

Key Takeaways
- Melanion Capital, a French investment firm, is raising €50 million ($58.5 million) for a Bitcoin treasury strategy, the first of its kind in Europe.
- Institutional adoption of Bitcoin as a treasury asset is growing globally, with more companies allocating significant funds into BTC.
Melanion Capital, a French private investment firm, aims to raise €50 million (around $58.5 million) for a Bitcoin treasury strategy, positioning itself as Europe’s first private model with funds fully allocated to BTC assets.
The initiative reflects growing institutional adoption of Bitcoin treasury strategies across global markets. Companies increasingly follow corporate Bitcoin allocation models, with some firms accumulating substantial holdings.
French institutional interest in Bitcoin has accelerated recently. Capital B, formerly known as The Blockchain Group, recently added 552 Bitcoin to its treasury, bringing its holdings to 2,800 BTC valued at $312 million.
The trend extends beyond Europe. Brazilian fintech Méliuz secured $32.5 million in an oversubscribed offering to expand its BTC holdings, while Tether-backed Twenty-One Capital raised $685 million through a second note sale specifically for Bitcoin acquisition.
Corporate Bitcoin holdings have grown substantially, with some institutional portfolios exceeding 25,000 BTC. Melanion Capital’s fundraising effort positions the Paris-based firm to capitalize on this institutional shift toward cryptocurrency treasury reserves.
Source: https://cryptobriefing.com/melanion-capital-raises-58m-for-bitcoin-treasury/