Meme to mainstay: Why Dogecoin’s journey is no joke!

Par : Coinstats
2025/09/14 11:00
DOGE
DOGE$0.28902+2.01%
ConstitutionDAO
PEOPLE$0.02209-3.02%
Memecoin
MEME$0.00273-1.65%
WHY
WHY$0.00000003051+5.60%
dogecoinWith an ETF on the way, DOGE is proving that irony has a price... and people will pay it.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

‘The Witcher’ Season 4 Gets First Trailer With Liam Hemsworth And An October Release Date

‘The Witcher’ Season 4 Gets First Trailer With Liam Hemsworth And An October Release Date

The post ‘The Witcher’ Season 4 Gets First Trailer With Liam Hemsworth And An October Release Date appeared on BitcoinEthereumNews.com. The Witcher Season 4 Credit: Netflix Netflix dropped the first trailer for fantasy series The Witcher’s fourth season Saturday evening. This is our first glimpse of Liam Hemsworth as Geralt of Rivia actually in action. We’ve seen plenty of set photos, but now we get to watch the new monster hunter actually fight a monster – specifically, a wraith. It sounds like Season 3 will once again follow our heroes on separate journeys. The logline reads: “After the Continent-altering events of Season 3, Geralt, Yennefer, and Ciri find themselves separated by a raging war and countless enemies. As their paths diverge, and their goals sharpen, they stumble on unexpected allies eager to join their journeys. And if they can accept these found families, they just might have a chance at reuniting for good.” Here’s the trailer: Netflix also announced that all eight episodes of Season 4 will drop on October 30th, just in time for Halloween. Toss a coin to your Witcher costume designers. “My journey as Geralt of Rivia has been filled with both monsters and adventures, and alas, I will be laying down my medallion and my swords for Season 4,” previous Witcher star, Henry Cavill, posted to his Instagram account back in 2022 prior to the third season’s release. “In my stead, the fantastic Mr. Liam Hemsworth will be taking up the mantle of the White Wolf.” This was followed by one of the weirdest marketing campaigns I’ve ever seen for a TV show, with Netflix putting up billboards that said “He’s Still Geralt” as advertisements for Season 3, which was split into two parts. To make matters worse, one of the show’s producers blamed American viewers for the dumbing down of the show’s script. Cavill has big shoes to fill. He was not only the perfect…
Whiterock
WHITE$0.0004012-4.54%
GET
GET$0.008415--%
BRC20.COM
COM$0.01864+12.50%
Partager
BitcoinEthereumNews2025/09/14 11:46
Partager
Bulls Are On The Move: 4 Top Cryptos to Join in 2025 That Could Be Millionaire Makers for Early Traders

Bulls Are On The Move: 4 Top Cryptos to Join in 2025 That Could Be Millionaire Makers for Early Traders

What if the next meme coin millionaire is just one click away? The crypto world thrives on timing, and the right move at the right moment has changed lives overnight. In 2025, the search for high-potential projects is heating up, and investors are zeroing in on coins with viral energy, strong communities, and the ability […]
Movement
MOVE$0.132+0.84%
TOP Network
TOP$0.000096--%
BULLS
BULLS$839.59+12.39%
Partager
Coinstats2025/09/14 11:45
Partager
Tether mints 1 billion USDT on the Ethereum network

Tether mints 1 billion USDT on the Ethereum network

PANews reported on September 14 that according to Onchain Lens monitoring, about 10 minutes ago, Tether minted 1 billion USDT on the Ethereum network.
Partager
PANews2025/09/14 11:51
Partager

Actualités tendance

Plus

‘The Witcher’ Season 4 Gets First Trailer With Liam Hemsworth And An October Release Date

Bulls Are On The Move: 4 Top Cryptos to Join in 2025 That Could Be Millionaire Makers for Early Traders

Tether mints 1 billion USDT on the Ethereum network

Taizhou cracked a "high-interest financial management" fraud case that used "U-coin" as a medium to transfer stolen money, with the amount involved reaching more than 6 million yuan.

Data: Currently, more than 100 companies hold more than 830,000 BTC