MetaMask Looking to Roll Out In-Wallet Perpetuals Trading via Hyperliquid

MetaMask appears to be preparing a major update to its mobile wallet that could allow users to trade perpetual futures directly inside the app. Evidence from the project's public GitHub repositories shows that developers have been building and testing an integration with Hyperliquid, a decentralized exchange famous for its derivatives products.
