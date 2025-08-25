Metaplanet increased its holdings by 103 BTC, bringing its total holdings to 18,991.

PANews reported on August 25th that Simon Gerovich, CEO of Metaplanet, a Japanese listed company, tweeted that Metaplanet acquired 103 BTC for approximately 1.736 billion yen (approximately $11.775 million), achieving a 479.5% BTC return since the beginning of 2025. As of August 25, 2025, Metaplanet's holdings were 18,991 BTC, acquired for approximately 285.833 billion yen (approximately 15.05 million yen per BTC).
