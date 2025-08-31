MetaPlanet koersdaling zet Bitcoin strategie onder druk

MetaPlanet's Bitcoin-strategie komt onder zware druk nu de aandelenkoers in enkele maanden tijd meer dan de helft is verdampt. Terwijl de prijs van Bitcoin zelf nauwelijks bewoog, verdampte er bij het bedrijf miljarden aan beurswaarde. Het financieringsmodel, dat steunde op de uitgifte van warrants via Evo Fund, verliest hierdoor zijn aantrekkingskracht. Dat maakt het moeilijker om snel kapitaal vrij te maken en op dezelfde schaal Bitcoin te blijven bijkopen. Doelen en groei van Bitcoin reserves MetaPlanet houdt ondanks de huidige druk vast aan zijn grootse plannen. Het bezit inmiddels bijna 19.000 Bitcoin, goed voor een plek in de wereldwijde top tien van publieke houders. Het vizier staat echter gericht op veel hogere aantallen: eind 2026 moet de teller op 100.000 staan en een jaar later zelfs op 210.000. Dat soort doelen vraagt om enorme kapitaalinjecties, die door de ingestorte aandelenkoers minder vanzelfsprekend zijn geworden. Tokyo-based #Metaplanet, on a massive #Bitcoin accumulation spree, faces pressure as its stock plunges 54% since June—jeopardizing the fundraising "flywheel" fueling its BTC buys. Holds 18,991 BTC aiming for 100K by 2026 & 210K by 2027! #Crypto #BTCTreasury #japan #eth pic.twitter.com/gHPBwdXbZ3 — PrincipeCripto (@PrincipeCripto) August 31, 2025 Alternatieve financieringsopties en nieuwe strategieën Om de liquiditeitskrapte te doorbreken zoekt MetaPlanet naar andere manieren om geld op te halen. Een buitenlandse aandelenuitgifte zou bijna 900 miljoen dollar kunnen opleveren, terwijl een grootschalige emissie van preferente aandelen de kas zelfs met 3,7 miljard dollar kan vullen. Deze preferente aandelen zouden een jaarlijks dividend uitkeren en deels gedekt zijn door de Bitcoin-voorraad van het bedrijf. Zo probeert MetaPlanet verwatering van gewone aandeelhouders te beperken en tegelijk de middelen veilig te stellen om het ambitieuze pad te blijven volgen. As you may have seen in the release linked on this post, we announced an international offering of new shares earlier today. Due to legal restrictions, we cannot comment on the offering beyond what is in the release while the offering in ongoing. In addition, our ability to… https://t.co/wbiTClEub7 — Simon Gerovich (@gerovich) August 27, 2025 Indexopname en marktperspectief Toch zijn er ook lichtpunten te benoemen. MetaPlanet is onlangs opgewaardeerd van small-cap naar mid-cap en krijgt daarmee een plek in de FTSE Japan Index. Later volgt opname in de FTSE All-World Index, wat de deur opent voor nieuwe instroom van passieve investeerders. Dat kan helpen het vertrouwen te herstellen en de koers te stabiliseren. Toch is er een kanttekening: de premie van de marktwaarde ten opzichte van de eigen Bitcoin-voorraad is flink geslonken, waardoor de strategie kwetsbaarder is dan voorheen. MetaPlanet's volgende stappen in de Bitcoin strategie MetaPlanet staat in een fase waarin keuzes over financiering en groei bepalend zijn voor de toekomst van zijn strategie. Het bedrijf koppelt hoge ambities aan de harde realiteit van een kelderende aandelenkoers en slinkende liquiditeit. Met nieuwe financieringsconstructies en de steun van indexopname probeert het zijn status als een van de grootste publieke Bitcoin-houders vast te houden. Het blijft nog even afwachten in welk tempo en met welke haalbaarheid MetaPlanet zijn strategie kan doorzetten in de komende maanden.

