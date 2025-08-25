Metaplanet was included in the FTSE Japan and World indices due to its strong performance in the second quarter.

PANews reported on August 25 that according to Cointelegraph, Bitcoin fund management company Metaplanet has been upgraded from a small-cap stock to a mid-cap stock in the index provider FTSE Russell's September 2025 semi-annual assessment, thereby including it in the flagship FTSE Japan Index.
The index provider, which updates and rebalances its indices quarterly, has included Metaplanet in the FTSE Japan Index, a stock market index covering mid-cap and large-cap companies listed on Japanese exchanges, based on its strong second-quarter performance.
Metaplanet's inclusion in the FTSE Japan Index means it will automatically be included in the FTSE All-World Index, which covers the largest listed companies by market capitalization in each region.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.