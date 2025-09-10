Metaplanet wil $1,38 miljard ophalen voor enorme Bitcoin aankopen – wat weet Metaplanet?

i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. Het Japanse investeringsbedrijf Metaplanet zet opnieuw groot in op Bitcoin. Het bedrijf heeft aangekondigd ruim $ 1,38 miljard (204 miljard yen) op te willen halen via een internationale aandelenuitgifte. Daarmee wil het niet alleen zijn huidige positie uitbreiden, maar ook zijn status als grootste Bitcoin bedrijf van Japan verstevigen. Wat drijft Metaplanet tot deze agressieve strategie, en wat betekent dit voor de Bitcoin koers en de crypto markt? Bitcoin als bescherming Op 1 september bezat Metaplanet al 20.000 BTC, met een geschatte waarde van $ 2,06 miljard. Toch wil het bedrijf in september en oktober 2025 nog eens $ 1,24 miljard investeren in nieuwe aankopen. Bitcoin fungeert volgens Metaplanet als strategische hedge tegen de verslechterde koopkracht van de yen en de negatieve rente in Japan. De centrale bank voert al jaren een extreem ruim monetair beleid, en Metaplanet wil zich daar met digitale activa tegen verdedigen. METAPLANET RAISES $1.4 BILLION FOR MORE BITCOIN Metplanet just CARPET-BOMBED the fiat system with a $1.4 BILLION equity bazooka, and are about to funnel it STRAIGHT into BITCOIN. Even after blasting their share count up by 51%, every single share now carries MORE Bitcoin… pic.twitter.com/yyRout3xDI — Adam Livingston (@AdamBLiv) September 9, 2025 Ook MicroStrategy zette zijn bedrijfsreserves massaal om in Bitcoin en groeide uit tot een symbool van institutionele adoptie. Metaplanet volgt nu hetzelfde pad, maar dan in de Aziatische markt en een eigen variant. Het bedrijf combineert BTC reserves met een operationele inkomstenstroom via een Bitcoin income division. Deze divisie haalde in het tweede kwartaal van 2025 al $ 8,34 miljoen omzet en krijgt $ 138 miljoen aan extra kapitaal om te investeren in options trading en andere BTC gedreven activiteiten. Praat mee op onze socials! Chat met onze experts via Telegram, geef je mening op Twitter of "sit back and relax" terwijl je naar onze YouTube-video's kijkt. Chat met ons Geef je mening Bekijk onze video's Verwachtingen voor Metaplanet Hoewel de strategie groots is, zijn er ook risico’s. De kapitaalinjectie vindt plaats via de uitgifte van 385 miljoen nieuwe aandelen, waardoor het totaal aantal aandelen stijgt van 755,9 miljoen naar 1,14 miljard. Deze verwatering kan de waarde van bestaande aandelen onder druk zetten. De Bitcoin Holdings en Stocks van Metaplanet. Bron: Bitcointreasuries Daarnaast blijft Metaplanet, net als andere bedrijven met een crypto treasury, sterk afhankelijk van de Bitcoin koers. In een bull run kan dit de balans en beurswaarde versterken, maar bij aanhoudende daling of consolidatie wordt het model snel kwetsbaar. Tijdens eerdere marktcycli zagen we hoe bedrijven zoals Coinbase en Galaxy Digital geconfronteerd werden met snel afnemende BTC waarden. Wat Metaplanet uniek maakt, is dat het niet enkel inzet op waardestijgingen van BTC. Door ook te investeren in een inkomstenmodel, probeert het bedrijf zijn afhankelijkheid van koersen gedeeltelijk te beperken. Toch blijft er een fundamenteel risico. Door de bedrijfsstrategie te verbinden aan de Bitcoin koers, maakt het zich afhankelijk van sentiment, volatiliteit en marktdynamiek. @media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Wat betekent dit voor de crypto markt? Mocht Metaplanet de geplande aankopen volledig doorzetten, dan kan dat de koopdruk op de markt in het najaar van 2025 fors verhogen. In combinatie met de aanstaande halving en bredere macro-economische onzekerheid, kan dit bijdragen aan een nieuwe impuls in de Bitcoin koers. Zeker als meer Aziatische bedrijven het voorbeeld volgen. Maar zelfs als de aankopen gedeeltelijk plaatsvinden, is het duidelijk dat bedrijven Bitcoin niet langer zien als speculatief bezit. Bitcoin wordt een volwaardig onderdeel van diverse kapitaalstrategieën. De komende maanden worden dan ook cruciaal. Niet alleen voor Metaplanet, maar ook voor Bitcoin zelf, en of het zich definitief bewijst als sterke corporate valuta. De Bitcoin koers van de afgelopen week. Bron: TradingView Traders zullen dus goed de markt en het nieuws in de gaten moeten houden om te weten welke crypto er kan gaan stijgen. Handel vooral niet impulsief, en pas risicobeheer toe. Door te investeren in projecten als presales kun je ook profiteren van exclusieve voordelen en beloningen. En als jij wil meehelpen aan de volgende stap van Bitcoin, dan is Bitcoin Hyper ($HYPER) de juiste keuze. Bitcoin Hyper ($HYPER) Bitcoin Hyper ($HYPER) is de allereerste Layer 2 oplossing die echte smart contracts naar Bitcoin brengt. Door de integratie van de Solana Virtual Machine (SVM) levert het netwerk razendsnelle transacties en applicaties, terwijl het volledig leunt op de veiligheid van Bitcoin’s Layer 1. Daarmee brengt Bitcoin Hyper eindelijk programmeerbaarheid naar Bitcoin, zonder concessies op de fundamenten van het netwerk. Via de Canonical Bridge kun je native BTC eenvoudig en veilig omzetten naar Layer 2 assets, zonder tussenkomst van centrale partijen. Hiermee krijgt iedereen met $HYPER tokens non-custodial BTC transfers en directe toegang tot dApps, DeFi en staking beloningen. Investeer vroeg in de $HYPER presale en profiteer van staking, early access tot premium protocollen en deelname aan DAO governance. Geen VC allocaties, geen geheime deals, Bitcoin Hyper is gebouwd voor het publiek. Wordt nu onderdeel van de Hyper Nation. Nu naar Bitcoin Hyper i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen.

Het bericht Metaplanet wil $1,38 miljard ophalen voor enorme Bitcoin aankopen – wat weet Metaplanet? is geschreven door Christiaan Kopershoek en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.