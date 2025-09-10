Metaplanet wil $1,38 miljard ophalen voor enorme Bitcoin aankopen – wat weet Metaplanet?

Par : Coinstats
2025/09/10 21:31
Bitcoin
BTC$113,686.65+2.38%
SolanaVM
SVM$0.001602-9.02%
Hyperlane
HYPER$0.31902+2.06%
Moonveil
MORE$0.09896-1.01%
Helium Mobile
MOBILE$0.0003137+1.03%
i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. Het Japanse investeringsbedrijf Metaplanet zet opnieuw groot in op Bitcoin. Het bedrijf heeft aangekondigd ruim $ 1,38 miljard (204 miljard yen) op te willen halen via een internationale aandelenuitgifte. Daarmee wil het niet alleen zijn huidige positie uitbreiden, maar ook zijn status als grootste Bitcoin bedrijf van Japan verstevigen. Wat drijft Metaplanet tot deze agressieve strategie, en wat betekent dit voor de Bitcoin koers en de crypto markt? Bitcoin als bescherming Op 1 september bezat Metaplanet al 20.000 BTC, met een geschatte waarde van $ 2,06 miljard. Toch wil het bedrijf in september en oktober 2025 nog eens $ 1,24 miljard investeren in nieuwe aankopen. Bitcoin fungeert volgens Metaplanet als strategische hedge tegen de verslechterde koopkracht van de yen en de negatieve rente in Japan. De centrale bank voert al jaren een extreem ruim monetair beleid, en Metaplanet wil zich daar met digitale activa tegen verdedigen. METAPLANET RAISES $1.4 BILLION FOR MORE BITCOIN Metplanet just CARPET-BOMBED the fiat system with a $1.4 BILLION equity bazooka, and are about to funnel it STRAIGHT into BITCOIN. Even after blasting their share count up by 51%, every single share now carries MORE Bitcoin… pic.twitter.com/yyRout3xDI — Adam Livingston (@AdamBLiv) September 9, 2025 Ook MicroStrategy zette zijn bedrijfsreserves massaal om in Bitcoin en groeide uit tot een symbool van institutionele adoptie. Metaplanet volgt nu hetzelfde pad, maar dan in de Aziatische markt en een eigen variant. Het bedrijf combineert BTC reserves met een operationele inkomstenstroom via een Bitcoin income division. Deze divisie haalde in het tweede kwartaal van 2025 al $ 8,34 miljoen omzet en krijgt $ 138 miljoen aan extra kapitaal om te investeren in options trading en andere BTC gedreven activiteiten. Praat mee op onze socials! Chat met onze experts via Telegram, geef je mening op Twitter of "sit back and relax" terwijl je naar onze YouTube-video's kijkt. Chat met ons Geef je mening Bekijk onze video's Verwachtingen voor Metaplanet Hoewel de strategie groots is, zijn er ook risico’s. De kapitaalinjectie vindt plaats via de uitgifte van 385 miljoen nieuwe aandelen, waardoor het totaal aantal aandelen stijgt van 755,9 miljoen naar 1,14 miljard. Deze verwatering kan de waarde van bestaande aandelen onder druk zetten. De Bitcoin Holdings en Stocks van Metaplanet. Bron: Bitcointreasuries Daarnaast blijft Metaplanet, net als andere bedrijven met een crypto treasury, sterk afhankelijk van de Bitcoin koers. In een bull run kan dit de balans en beurswaarde versterken, maar bij aanhoudende daling of consolidatie wordt het model snel kwetsbaar. Tijdens eerdere marktcycli zagen we hoe bedrijven zoals Coinbase en Galaxy Digital geconfronteerd werden met snel afnemende BTC waarden. Wat Metaplanet uniek maakt, is dat het niet enkel inzet op waardestijgingen van BTC. Door ook te investeren in een inkomstenmodel, probeert het bedrijf zijn afhankelijkheid van koersen gedeeltelijk te beperken. Toch blijft er een fundamenteel risico. Door de bedrijfsstrategie te verbinden aan de Bitcoin koers, maakt het zich afhankelijk van sentiment, volatiliteit en marktdynamiek. @media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Wat betekent dit voor de crypto markt? Mocht Metaplanet de geplande aankopen volledig doorzetten, dan kan dat de koopdruk op de markt in het najaar van 2025 fors verhogen. In combinatie met de aanstaande halving en bredere macro-economische onzekerheid, kan dit bijdragen aan een nieuwe impuls in de Bitcoin koers. Zeker als meer Aziatische bedrijven het voorbeeld volgen. Maar zelfs als de aankopen gedeeltelijk plaatsvinden, is het duidelijk dat bedrijven Bitcoin niet langer zien als speculatief bezit. Bitcoin wordt een volwaardig onderdeel van diverse kapitaalstrategieën. De komende maanden worden dan ook cruciaal. Niet alleen voor Metaplanet, maar ook voor Bitcoin zelf, en of het zich definitief bewijst als sterke corporate valuta. De Bitcoin koers van de afgelopen week. Bron: TradingView Traders zullen dus goed de markt en het nieuws in de gaten moeten houden om te weten welke crypto er kan gaan stijgen. Handel vooral niet impulsief, en pas risicobeheer toe. Door te investeren in projecten als presales kun je ook profiteren van exclusieve voordelen en beloningen. En als jij wil meehelpen aan de volgende stap van Bitcoin, dan is Bitcoin Hyper ($HYPER) de juiste keuze. Bitcoin Hyper ($HYPER) Bitcoin Hyper ($HYPER) is de allereerste Layer 2 oplossing die echte smart contracts naar Bitcoin brengt. Door de integratie van de Solana Virtual Machine (SVM) levert het netwerk razendsnelle transacties en applicaties, terwijl het volledig leunt op de veiligheid van Bitcoin’s Layer 1. Daarmee brengt Bitcoin Hyper eindelijk programmeerbaarheid naar Bitcoin, zonder concessies op de fundamenten van het netwerk. Via de Canonical Bridge kun je native BTC eenvoudig en veilig omzetten naar Layer 2 assets, zonder tussenkomst van centrale partijen. Hiermee krijgt iedereen met $HYPER tokens non-custodial BTC transfers en directe toegang tot dApps, DeFi en staking beloningen. Investeer vroeg in de $HYPER presale en profiteer van staking, early access tot premium protocollen en deelname aan DAO governance. Geen VC allocaties, geen geheime deals, Bitcoin Hyper is gebouwd voor het publiek. Wordt nu onderdeel van de Hyper Nation. Nu naar Bitcoin Hyper i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen.

Het bericht Metaplanet wil $1,38 miljard ophalen voor enorme Bitcoin aankopen – wat weet Metaplanet? is geschreven door Christiaan Kopershoek en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

Chinese Bitcoin Hardware Titans Control 95% of Market, Now Coming to America to Dodge Trump Tariff War

Chinese Bitcoin Hardware Titans Control 95% of Market, Now Coming to America to Dodge Trump Tariff War

Three of China’s largest Bitcoin hardware manufacturers are establishing production facilities in the United States as President Donald Trump’s tariff policies reshape the cryptocurrency industry. The three industry leaders, Bitmain, Canaan, and MicroBT, collectively control over 90% of the global mining rig market. These companies are the architects of Bitcoin’s physical infrastructure, manufacturing the specialized ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) machines that form the backbone of the world’s most valuable cryptocurrency network. Every Bitcoin mined globally likely passes through hardware bearing Chinese engineering fingerprints. 95% Market Control Sparks “Digital Dependency Trap” and Security Risks According to a June 18 Reuters report, these Bitcoin mining giants are establishing U.S. operations to circumvent potential tariffs. However, critics have raised security concerns about Chinese involvement in sectors spanning semiconductor manufacturing and energy infrastructure. Guang Yang, chief technology officer at crypto technology provider Conflux Network, described the situation as extending beyond trade policy. “The U.S.-China trade war goes beyond tariffs,” Yang stated. “It’s a strategic pivot toward ‘politically acceptable’ hardware sources.” Bitmain, the largest of the three companies by revenue, initiated U.S. production of mining equipment in December , one month after Trump’s presidential election victory. Canaan began trial production in the United States on April 2 to avoid tariffs following Trump’s announcement of new trade levies. One of the largest manufacturers of #bitcoin mining machines, Canaan, has set up a base of operations outside of China. CEO Zhang says, Kazakhstan is essential to "expanding after-sales geographical coverage and providing […] support growing international customer base" pic.twitter.com/7D5Xh2ici5 — Documenting ₿itcoin 📄 (@DocumentingBTC) June 23, 2021 Third-ranked MicroBT announced in a statement that it is “actively implementing a localization strategy in the U.S.” to “avoid the impact of tariffs.” $11.9B by 2028: The Market These Giants Are Fighting for According to Frost & Sullivan’s “2024 Global Blockchain Hardware Industry White Paper,” the ASIC-based Bitcoin mining hardware market demonstrates substantial consolidation. When measured by computing power sold, these three Chinese companies command 95.4% of the global market share. The Bitcoin ecosystem encompasses five primary segments: hardware supply, mining farm operations, mining pool management, trading platforms, and payment processing services. Hardware manufacturers like Canaan, the first Bitcoin mining company to go public and the second-largest by computing power , focus exclusively on integrated circuit (IC) design, manufacturing, and equipment sales. Industry analysts project continued sector expansion, with the market expected to reach $11.9 billion by 2028, representing a compound annual growth rate of 15.3%, contingent on Bitcoin’s continued price appreciation driven by supply scarcity. Source: Frost & Sullivan China’s Historical Bitcoin Mining Advantage Understanding today’s migration requires examining how China achieved such overwhelming market control in the first place. The foundation was laid during the historic 2017 Bitcoin boom, when three key factors aligned to create Chinese mining supremacy. During the early expansion phase, Chinese officials recognized cryptocurrency mining as a profitable venture that attracted substantial foreign investment. Consequently, authorities initially overlooked the mining sector while simultaneously restricting Bitcoin trading and initial coin offerings. Hydro-power plants go on sale in China since #Bitcoin mining crackdown has reduced demand for electricity. – South China Morning Post pic.twitter.com/QKEbUzWN4g — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) June 30, 2021 China’s extensive hydroelectric infrastructure further strengthened the country’s mining operations, providing the cheap energy essential for profitable Bitcoin production. Does Chinese Hardware Control America’s Bitcoin Network? While the United States leads global Bitcoin mining operations with over 38% of total network activity , American miners depend almost entirely on Chinese-manufactured equipment. America Leads Bitcoin Mining Operation/ Source: Bitbo This creates what security analysts describe as a “digital dependency trap,” a scenario where America’s cryptocurrency infrastructure relies fundamentally on hardware produced by its primary economic rival. Guang Yang, Conflux Network’s chief technology officer, frames this dependency in geopolitical terms that extend far beyond trade economics . “The U.S.-China trade war goes beyond tariffs,” Yang explains. “It’s a strategic pivot toward ‘politically acceptable’ hardware sources.” His assessment reflects growing concerns within the cryptocurrency community about supply chain vulnerabilities that could impact national economic security.
Harvest Finance
FARM$28.66+1.59%
Union
U$0.01093-0.27%
Whiterock
WHITE$0.0004372-1.90%
Partager
CryptoNews2025/06/19 04:26
Partager
Analysis: The number of new Bitcoin wallet addresses has stabilized, and whale accounts and institutional funds dominate the market

Analysis: The number of new Bitcoin wallet addresses has stabilized, and whale accounts and institutional funds dominate the market

PANews reported on June 20 that according to a Matrixport report, Bitcoin ETFs attracted over $45 billion in inflows, with an average monthly inflow of $2.6 billion, and strong demand
Juneo Supernet
JUNE$0.0835+1.58%
Ambire Wallet
WALLET$0.02649+1.92%
Partager
PANews2025/06/20 15:09
Partager
The Day I Faced My Biggest Trading Loss

The Day I Faced My Biggest Trading Loss

…and the 7 Rules That Saved MeContinue reading on Coinmonks »
Partager
Medium2025/09/10 22:33
Partager

Actualités tendance

Plus

Chinese Bitcoin Hardware Titans Control 95% of Market, Now Coming to America to Dodge Trump Tariff War

Analysis: The number of new Bitcoin wallet addresses has stabilized, and whale accounts and institutional funds dominate the market

The Day I Faced My Biggest Trading Loss

Grayscale Files for Crypto ETFs Tracking Hedera, Litecoin, and Bitcoin Cash

Is Litecoin Mining Profitable? 4 Most Trusted LTC Cloud Mining Sites to Help You Get Started Quickly