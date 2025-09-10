Metaplanet will issue 385 million additional shares to raise approximately 2.13 trillion yen to purchase Bitcoin

PANews reported on September 10th that Metaplanet announced it has finalized an international offering of 385 million shares at a price of 553 yen per share, raising approximately 2.13 trillion yen (approximately US$1.444 billion). Approximately 1.84 trillion yen of the proceeds will be used to purchase Bitcoin, and approximately 20.4 billion yen will be used for Bitcoin-generating businesses. Upon completion of the offering, the company's total share capital will increase to 1.141 billion shares.

