Metaplanet's stock price plummets as its Bitcoin strategy faces funding difficulties

PANews reported on August 31st that Cointelegraph, citing Bloomberg, reported that the share price of Metaplanet, a Japanese Bitcoin treasury company, has plummeted 54% since mid-June. Its stock-based "flywheel" mechanism has "failed," forcing the Tokyo-listed company to seek alternative financing methods. Metaplanet plans to raise approximately 130.3 billion yen (approximately $880 million) through a public offering of shares in overseas markets. Additionally, shareholders will vote on Monday on whether to approve the issuance of up to 555 million shares of preferred stock, a rare investment vehicle in Japan that could raise up to 555 billion yen (approximately $3.7 billion).
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.