Volgens Strategy's corporate treasure en 'head of investor relastions' Shirish Jajodia hebben de Bitcoin aankopen van het bedrijf geen effect op de Bitcoin koers. Het bedrijf van Michzael Saylor koopt volgens deze executive op een dusdanige manier Bitcoin in dat dit niet voor bewegingen zorgt. Dat doet hij nadat veel investeerders hun vraagtekens zetten bij de inkopen van Strategy. Zij beschuldigen het bedrijf er juist van de markt te manipuleren. Bitcoin aankopen van Strategy Strategy begon in 2020 met Bitcoin inkopen en heeft inmiddels zo'n 630.000 Bitcoin verzameld. Dat heeft volgens de website SaylorTracker een waarde van meer dan $ 70 miljard. De enorme aankopen moeten een effect hebben op de Bitcoin koers, zo wordt beredeneerd. Daar is Jajodia het niet mee eens. Hij geeft aan dat Strategy juist op een manier inkoopt waar het op zoek gaat naar marktliquiditeit. Dit kan bijvoorbeeld via OTC-deals. Daarbij wordt Bitcoin niet opgekocht vanuit publieke liquiditeit, maar privé tussen twee partijen verhandeld. Er zijn signalen dat dit inderdaad de manier is waarop het bedrijf Bitcoin inkoopt. Zo bleek uit onderzoek dat de markt verschillend reageert wanneer Strategy een grote aankoop heeft gedaan. Michael Saylor heeft ook meermaals aangegeven zijn Bitcoin holdings voorlopig niet te verkopen. Dat maakt ook dat Strategy geen belang heeft bij marktmanipulatie. In tegendeel, als het bedrijf hiervan beschuldigd wordt, kan Strategy in grote problemen komen met wat inmiddels haar 'core business' is. De Bitcoin koers maakt niet uit Volgens op de oprichter van MicroStrategy, inmiddels bekend als Strategy, maakt het niet uit welke prijs Bitcoin heeft. Ook dat blijkt uit de cijfers rondom de aankopen van het bedrijf. Zo is er regelmatig op een hoogtepunt ingekocht, waarna de koers weer een dipje kende. De strategie van het bedrijf blijft gewoon op lange termijn zoveel mogelijk Bitcoin vergaren. Het verkoopt hiervoor aandelen en wil vooral de waarde van het bedrijf op deze manier laten groeien. De verdiensten zullen hem dan ook hier inzitten, en niet in het verkopen van Bitcoin op bepaalde momenten. Strategy lijkt zich al jaren te houden aan deze belangrijke regels bij het inkopen van Bitcoin. Hoe andere bedrijven met deze verantwoordelijkheid omgaan is minder bekend. De institutionele interesse groeit, en het zou kunnen dat het voorbeeld van Strategy gevolgd wordt, al dan niet op een andere wijze. Grootste holdings nog altijd bij individuele traders Dat bedrijven steeds grotere Bitcoin aankopen doen, en mogelijk ook overheden volgen, heeft vooralsnog geen groot effect op de verdeling van Bitcoin. De grootste groep holders zijn nog altijd individuele traders. In december 2024 had deze groep nog meer dan 69% van alle Bitcoin in handen. Aan de ene kant loert het gevaar dat de groeiende institutionele interesse deze ratio veranderd. Toch blijft er ook voor individuele traders nog veel interesse in Bitcoin. i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen.

